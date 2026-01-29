La Comunidad rechaza la prohibición de que menores vayan a los toros y augura una "respuesta social" y "más asistencia"

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se ha posicionado en contra de la propuesta del Gobierno central de modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para evitar que menores puedan acceder a espectáculos taurinos, y ha augurado una "respuesta social" en contra de esta medida y "más asistencia" en las plazas.

Así se ha manifestado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, quien ha asegurado que se trata de una medida que busca "coartar la libertad", por lo que el Ejecutivo autonómico no solo está en contra, sino que además busca fomentar la asistencia de jóvenes a las corridas de toros.

"Todo lo que hagan en contra de esta fiesta, se les va a devolver con más asistencia", ha dicho un Novillo que, además, ha elevado la tauromaquia como "la cultura que más enraizada" en España.

El Gobierno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, considera la tauromaquia como "una de las demostraciones culturales más importantes" de España, por lo que más allá de fomentar estos espectáculos, incluso busca conseguir un "relevo generacional en la fiesta de los toros".

"INVADEN COMPETENCIAS AUTONÓMICAS"

Por otro lado, el consejero del Interior de la Comunidad de Madrid ha denunciado que esta propuesta supone una invasión de las competencias del Gobierno autonómico, pues es de quien dependen los requisitos --de edad o "cualquier otra circunstancia"-- para acceder a los espectáculos.

"No lo vamos a permitir, vamos a dar la pelea. Aquí, en la Comunidad de Madrid, no solo permitimos la entrada de menores sino que lo incentivamos, creemos que es nuestra obligación por ley dar a conocer una cultura que está protegida, es patrimonio cultural", ha remachado.

El Ministerio de Juventud e Infancia busca prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se "ejerza violencia contra los animales", como los espectáculos taurinos o la caza, según han señalado fuentes del departamento que dirige Sira Rego.

Esta decisión pasaría por una ampliación de la citada LOPIVI y se produce después de que Naciones Unidas instara de nuevo a España a impedir la participación de menores en espectáculos taurinos y de caza, durante el examen de España por parte del Comité de Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra.