La Comunidad recibe casi 10 millones del reparto de la sectorial de Agricultura para desarrollo y competitividad

Imagen de archivo de vacas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibirá 9,9 millones de parte del Gobierno central tras el reparto acordado el miércoles en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que ayudará a financiar intervenciones de desarrollo rural y actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción y mercados.

La región recibirá así un 4,37% del total de 226'4 millones de euros aprobados en la sectorial, que se dividirá en partidas destinadas a desarrollo rural, fomento de la apicultura, calidad de las variedades vegetales y certificación de materiales de reproducción, fomento de las razas autóctonas, control del rendimiento lechero, programas escolares.

En concreto, la Comunidad de Madrid recibirá 3,8 millones de euros de los más de 158 millones de partida total para el desarrollo rural, que contempla medidas de apoyo para mejorar la competitividad del sector, asegurar la gestión sostenible de los recursos y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, según un comunicado de la Presidencia del Gobierno.

Por otro lado, la región madrileña recibirá 22.000 euros de los más de 4,5 millones aprobados para el fomento de la apicultura, que en su reparto ha tenido en cuenta el número de colmenas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas e irá a financiar la vigilancia de agresiones y enfermedades en esta especie.

La partida para calidad de las variedades vegetales y certificación de materiales de reproducción destinará a la Comunidad de Madrid unos 75.500 euros de los 1,75 millones totales; mientras que el fomento las razas autóctonas madrileñas recibirá 50.000 de los 1,45 millones de euros aprobados para toda España.

El control del rendimiento lechero también repartirá 1,45 millones de euros a nivel nacional, si bien en este caso la región percibirá apenas 9.700 euros para dar apoyo a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina y a la mejora de la competitividad de las explotaciones.

Finalmente, la Conferencia Sectorial ha acordado la distribución territorial de los fondos asignados por la Unión Europea para los programas escolares de frutas y hortalizas y leche, que tienen como objetivo fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil e inculcar hábitos alimentarios saludables.

La Comunidad de Madrid recibirá 1,9 millones de los 13,2 totales destinados al programa de frutas y hortalizas; y otro millón más para el programa el fomento del consumo de leche, que recibirá un respaldo de 5,3 millones de euros en toda España.