Comunidad recibirá una cifra récord de más de 23.000 millones en 2026 entre entregas a cuenta y liquidaciones pasadas

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este martes que la Comunidad de Madrid recibirá una cifra récord de 23.153 millones de euros en 2026 entre entregas a cuenta y liquidación del 2024 por parte de Ejecutivo central.

Así lo ha anunciado Martín durante una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en la que ha hecho balance del año y ha mostrado su confianza en que esta financiación para 2026 vaya a fortalecer los servicios públicos madrileños.

"Estos extraordinarios datos respecto a la transferencia de recursos a Madrid no son casualidad. Son el fruto de años de buen trabajo económico que podrían permitir aumentar los recursos en Sanidad, en Educación, en Servicios Sociales", ha señalado.

A renglón seguido, Martín ha incidido en que la Comunidad de Madrid puede "beneficiarse" de que el Gobierno central está "comprometido con la justicia social", incluso cuando el Ejecutivo autonómico va "en otra dirección".

El delegado del Gobierno ha incidido en que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la Comunidad de Madrid ha recibido un 50% más de financiación que en los siete años anteriores de gobiernos del Partido Popular.

Esta financiación supone un 9,4% más que en 2025, y viene a confirmar la tendencia de los años de mandato socialista en los que, según Martín, se han destinado unos 43.000 millones de euros adicionales a la Comunidad de Madrid.

"POLÍTICA DEL COTILLÓN" DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Martín ha insistido en el "compromiso total" del Gobierno central con Madrid y ha asegurado que la comunidad "mejora y recibe más recursos que nunca" con un Ejecutivo progresista en la Moncloa, frente a lo que ha calificado como una política de "ruido y distracción" por parte del Gobierno regional.

De hecho, ha alertado de que desde la Puerta del Sol se está haciendo "política de cotillón", basada en "pirotecnica, ruido, distracción y bronca". "Por más que lo intenten, tampoco son buenos ilusionsitas", ha añadido, acusando a la Comunidad de tratar de "ocultar" los problemas de la ciudadanía.

En este sentido, ha aludido a los intentos del Gobierno regional por desviar la atención de cuestiones como las listas de espera en la sanidad, la financiación de la universidad pública o la gestión de los servicios esenciales. Frente a esa estrategia, ha defendido que el Ejecutivo central apuesta por "datos, recursos y realidades".