La Comunidad reclama "mando único" para gestionar la crisis de hantavirus: "Hay preocupación por quién está al mando"

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha reclamado un "mando único" para hacer frente a la crisis sanitaria del hantavirus, al tiempo que ha criticado al Gobierno central reconociendo que existe "preocupación por quién está al mando".

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, Novillo ha expresado su preocupación por la "falta de información" y la "descoordinación" entre ministerios ante la llegada a España, y concretamente a Madrid, de algunos de los pasajeros a bordo del crucero en el que se han detectado casos de esta enfermedad.

"Lo que se denota es que no hay nadie al mando", ha criticado el consejero, que ha lamentado que, seis años después de la pandemia de coronavirus no se haya creado una estructura estatal de Protección Civil paralela a la sanitaria para hacer frente a posibles emergencias de este tipo.

Aunque ha asegurado que la Comunidad está "preparada" y cuenta con protocolos activables "en cuestión de horas", Novillo ha reprochado al Ejecutivo central no haber convocado todavía reuniones técnicas de coordinación entre las diferentes administraciones pese a existir margen temporal suficiente.

En este sentido, ha defendido que Madrid dispone de un plan específico tras la experiencia de la pandemia y ha destacado la capacidad operativa del Summa 112 para afrontar posibles traslados sanitarios desde la base aérea de Torrejón hasta el Hospital Gómez Ulla.

CRÍTICAS POR EL APAGÓN DE HACE UN AÑO

El consejero ha aprovechado además para enlazar esta situación con las críticas al Gobierno central por el apagón eléctrico sufrido hace algo más de un año en todo el país, del que ha denunciado que todavía no se hayan depurado responsabilidades políticas.

"Es escandaloso que no se asuma ninguna responsabilidad", ha afirmado Novillo, que ha acusado al Gobierno y a Red Eléctrica de haber "forzado" el sistema energético por "dogmatismo" en favor de las renovables sin suficiente respaldo de generación estable.

Según el consejero, las medidas adoptadas posteriormente para reforzar el sistema eléctrico evidencian, a su juicio, cuáles fueron las causas del apagón. "El refuerzo que se ha puesto a posteriori demuestra qué ocurrió", ha remachado.