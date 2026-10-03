La Comunidad reclama más construcción frente al problema de la vivienda: "¿Dónde están las que ha prometido Sánchez?"

Archivo - El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha insistido este sábado que la solución al problema de la vivienda pasa por "construcción, construcción y construcción" y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "dejadez" en esta materia. "¿Dónde están las viviendas que ha prometido?", ha preguntado.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios desde Venturada al ser preguntado por la manifestación por la vivienda convocada este sábado en Madrid, por la que ha acusado al Gobierno central de querer "enfrentar" a los ciudadanos con los pequeños propietarios.

El consejero ha puesto el ejemplo de quienes tienen un piso "porque lo han heredado" o porque han podido comprarlo con "el fruto de su trabajo durante muchos años". "No se puede demonizar", ha reiterado, para reclamar después más viviendas como vía para aumentar la oferta y reducir los precios.

López-Valverde ha censurado asimismo que se "revierta" a las autonomías la responsabilidad por una situación que atribuye al Gobierno central. En este contexto, ha cuestionado que la acampada por la vivienda se mantenga en la Puerta del Sol, frente a la sede del Ejecutivo autonómico, y ha señalado que los manifestantes deberían dirigirse al Ministerio de Vivienda. "Que es el competente en lo que está ocurriendo", ha subrayado.

El consejero ha respaldado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad para solicitar la disolución de una concentración que considera "totalmente ilegal". Ha denunciado, además, que está afectando a bienes como la Real Casa de Correos o la estatua del Oso y el Madroño.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 acordó este viernes elevar el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al declarar su falta de competencia objetiva para resolverlo.

Preguntado por los actos previstos en Sol por la Hispanidad 2026, López-Valverde ha recordado que existe un "plan B" y que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte estudia ya otras ubicaciones para trasladarlos si continúa la acampada, una situación de la que ha responsabilizado directamente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha venido defendiendo que las actuaciones ante la protesta deben respetar el derecho de reunión.