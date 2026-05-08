Comunidad reclama a Sanidad confirmar si más españoles estuvieron en contacto con personas del crucero con hantavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reclamado este viernes al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García que confirme "si más españoles han podido estar en contacto con el grupo en el que se ha detectado el brote de hantavirus, aunque no viajen en estos momentos a bordo del crucero".

La máxima responsable de la Sanidad madrileña ha remitido una misiva este viernes dirigida a la ministra tras haber conocido que nueve viajeros navarros podrían haber coincidido en el crucero 'MV Hondius' al menos en el trayecto desde la Antártida a Ushuaia (Argentina) a comienzos de abril, según publica el diario 'Noticias de Navarra'.

En este marco, Matute recalca en la carta que "sería conveniente" confirmar desde Sanidad Exterior del Ministerio directamente con la naviera Oceanwide Expeditions, propietaria del buque, si se han podido dar más contactos de este tipo y, por tanto, podrían haber estado en contacto con el virus.

"Identificar a todos los viajeros que hayan tenido contacto con el grupo que actualmente es considerado 'contacto estrecho' es de especial relevancia no solo para facilitarles información y asesoramiento como autoridades sanitarias sino, además, para poder identificar y controlar potenciales cadenas de transmisión", defiende en la misiva.