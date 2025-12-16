La Comunidad reconoce una veintena de focos de gripe aviar desde septiembre, incluidos en aves cautivas

Archivo - Imagen de archivo de cigüeñas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reconocido que desde que a finales de septiembre detectara el primer foco de gripe aviar en dos ocas de Alcobendas, ha tenido constancia de otros 19 puntos de contagio, incluidos los últimos en el que destaca el de Getafe, donde más de 500 cigüeñas han muerto en la ribera del Manzanares a causa de la enfermedad.

El Ejecutivo autonómico detecto el 22 de septiembre un foco de influenza aviar altamente patógena en aves silvestres en dos ocas del Parque de Andalucía de Alcobendas, y desde entonces son ya 20 los focos detectados por una enfermedad que podría provenir de aves migratorias desde Europa, según apunta el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

A los pocos días de ese primer foco, la Comunidad de Madrid confirmó el caso de la granja de Valdemoro, donde cerca de medio millón de gallinas ponedoras tuvieron que ser sacrificadas tras conocerse un nuevo brote que afectaba en esta ocasión a estas aves cautivas ponedoras de huevos.

Ya entonces la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid decretó medidas de protección en aras de evitar la propagación de la enfermedad, que podría haber llegado a la región por aves migratorias de Europa, donde también se están dando casos de gripe aviar, principalmente en aves silvestres.

Sin embargo, a pesar de las medidas coordinadas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre los meses de octubre y noviembre se confirmaron otros 14 focos, dos de ellos en aves cautivas en Torrejón de Velasco y Ciempozuelos. Entre los focos de aves silvestres se encuentran los del pavo real del parque del Retiro de Madrid y otros brotes en Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Villamanrique de Tajo, Getafe, Ciempozuelos, Torres de la Alameda, Chinchón o San Martín de la Vega.

En este contexto de expansión de la gripe aviar en aves silvestres, principalmente en la zona sur de la región, es en el que hace ya diez días se descubrieron cientos de cigüeñas muertas en la ribera del Manzanares a su paso por Perales del Río y la Marañona, en el término municipal de Getafe. En aquella ocasión la Comunidad detectó influenza aviar de baja patogenicidad, por lo que no informó del foco.

Sin embargo, en otra prueba posterior realizada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio, se confirmó que se trataba de un foco de gripe aviar de alta patogenicidad que también se había detectado en Boadilla del Monte, Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey.

AMPLIACIÓN DE LAS MEDIDAS

Ahora, tras este último foco, la Comunidad de Madrid ha ampliado sus medidas de protección a estos cuatro municipios, pero también a Alcorcón, Campo Real, Leganés, Loeches, el suroeste y sureste de Madrid, Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

Entre las medidas implementadas se encuentra la prohibición de utilizar pájaros como reclamos de caza, la cría de patos y gansos y otras aves de corral o la cría de aves de corral al aire libre. Asimismo, queda prohibido el suministro de agua a aves procedentes de depósitos abiertos y se exige la protección de aquellos depósitos que por motivos de bienestar animal puedan estar expuestos.

Además, se extremarán las medidas de bioseguridad en las explotaciones de cría de aves de corral de cualquier tipo, minimiazando las visitas a las instalaciones y aplicando protocolos de limpieza. También queda prohibida la presencia de aves en centros de concentración de animales, incluidos certámenes o muestras.

La Comunidad de Madrid, en palabras del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, sigue trabajando para contener la propagación de la enfermedad, de la que tan solo se tiene constancia de "algún caso leve" de transmisión a humanos en Asia.