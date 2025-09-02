La Comunidad recuerda al PSOE que la condonación de deuda "no genera un mayor margen de gasto" en políticas públicas

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha recordado al PSOE-M que la condonación de la deuda "no se genera un mayor margen de gasto en políticas públicas".

Así lo ha indicado este martes después de que la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, haya exigido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que no renuncie "por infantilismo" a la condonación de 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid y que lo utilice para "invertir" en la región.

"El PSOE-Madrid no sabe de qué habla: la Ley de (Pedro) Sánchez dice que lo que se ahorre en condonación no puede usarse para incrementar el gasto; por tanto, no genera un mayor margen de gasto en políticas públicas. PSOE-Madrid defiende la independencia y los privilegios para Cataluña", ha manifestado Albert a través de sus redes sociales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, lo que supone reducir su pasivo un 24%, según ha detallado Gobierno central en un comunicado.