Comunidad recuerda a Sánchez que la ayuda económica para menores migrantes no basta: "Hace falta gestión y anticipación"

"No se solucionan los problemas de un país hablando solamente con Cataluña", dice



MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha subrayado este sábado que el problema de la masiva llegada de menores migrantes a Canarias no se soluciona solo con dinero y ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también "hace falta gestión y anticipación", además de "presencia" y diálogo con el resto de Comunidades Autónomas.

"El presidente del Gobierno y el Gobierno central nos tienen acostumbrados a que todo se soluciona con dinero, y no todo se soluciona con dinero", ha destacado tras el anuncio del Ejecutivo central de habilitar partidas por importe de 50 millones --en línea con las aprobadas en 2022 y 2023 vía enmienda-- para compensar a Canarias por la atención a menores migrantes.

En declaraciones a los medios durante una visita las obras de restauración que se están realizando en la Iglesia de San Millán y San Cayetano, De Paco ha recalcado que, además de "presupuesto para acometer las problemáticas" se necesita "gestión", abogando por que el Gobierno "asuma las competencias que tiene" en materia de inmigración y que trabaje "en la coordinación y en el diálogo con el resto de comunidades".

"Nos tiene acostumbrados a que a golpe de talón, a que con dinero se solucionan los problemas, y efectivamente hace falta presupuesto, pero sobre todo lo que hace falta es proyección sobre estos problemas; hace falta anticipación y hace falta gestión y sobre todo hace falta presencia", ha explicado.

Así ha afeado que Pedro Sánchez haya esperado a finalizar sus vacaciones para acudir a Canarias para reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo. "Que un presidente del gobierno vaya a solucionar un problema tan importante como el de la inmigración o hablar de ese problema cuando ha acabado sus vacaciones no parece de recibo. Tendría que haber ido antes y después haberse ido de vacaciones", ha defendido.

HABLAR CON TODAS LAS CCAA Y NO SOLO CON CATALUÑA

El consejero madrileño ha censurado además que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se achaquen al PP "todos los problemas que tiene España" en lugar de asumir sus "competencias" y "solucionar los problemas que dependen de su gestión".

Al hilo, ha defendido la reclamación desde las filas populares para abordar esta problemática en una Conferencia de Presidentes, subrayando la necesidad de trabajar "en la coordinación y en el diálogo con el resto de comunidades".

"No se solucionan los problemas de un país hablando solamente con Cataluña. No se solucionan los problemas de un país hablando solamente con una comunidad. Hay que hablar con todas y esta negación de un consenso entre comunidades que está propiciando el presidente Pedro Sánchez no es de recibo y tiene que acabar ya", ha argumentado.

En este sentido, ha llamado al jefe del Ejecutivo central a sentarse con los presidentes de las comunidades autónomas "y poner fin a estos problemas, o por lo menos intentar paliar estos problemas que son tan absolutamente importantes y que están incidiendo directamente en la vida de las personas".