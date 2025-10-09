La Comunidad reivindica la FMM como una institución donde "el 'sanchismo' no va a meter las manos"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha reivindicado la Federación de Municipios de Madrid (FMM) como una institución donde "el 'sanchismo' no va a meter las manos".

Así lo ha trasladado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid en una pregunta del PSOE sobre esta organización supramunicipal.

García Martín ha afirmado que seguirá "trabajando en libertad" y ha defendido que la reforma del Reglamento de Régimen Interno busca que pueda "haber debate confrontación de ideas y no una sucesión de monólogos".

El consejero considera que lo que quiere la oposición es "ganar en la Federación los votos y la representación que no han conseguido sacar en las urnas", cuando lo único que se ha hecho es cambiar el reglamento para ordenar los tiempos del debate.

Precisamente esta semana los representantes socialistas en la FMM anunciaban que llevarían a los tribunales la modificación de este Reglamento al entender que limita su derecho a la participación y creen que la institución se está usando como "ariete" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estos cambios incluyen la limitación del tiempo de las intervenciones y la agrupación de los miembros de la Junta de Gobierno por partidos políticos, pudiendo intervenir uno solo por debate.