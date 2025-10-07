Alcaldes del PSOE llevarán a los tribunales el "secuestro" por el PP de la FMM, convertida en "ariete" contra Sánchez

Alcaldes y concejales del PSOE miembros de la Federación de Municipios de Madrid posan tras una rueda de prensa en la que censuran el "secuestro" de la institución por el PP - EUROPA PRESS

PP replica que se ha modificado el reglamento para "replicar aquello que democráticamente se hace desde el Congreso y el Senado"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos gobernados por alcaldes socialistas llevarán a los tribunales la modificación del Reglamento de Régimen Interior la Federación de Municipios de Madrid que han tachado de "secuestro" al quitarle su "derecho a la participación" en una institución que se ha convertido en "ariete" contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo han anunciado en una rueda de prensa en la que han estado presentes tanto alcaldes miembros de la Junta de Gobierno Ramón Jurado (Parla), Candelaria Testa (Alcorcón), Raquel Jimeno (Ciempozuelos), Javier Corpa (San Fernando de Henares); como concejales socialistas que forman parte de las comisiones de la FMM.

"Nos sentimos absolutamente despreciados. El carácter de consenso, buena voluntad y entendimiento que había durante estos 40 años en la FMM se ha roto absolutamente. Lo había más allá del color político del presidente", ha trasladado Jurado, quien también ostenta la Vicepresidencia Segunda de la institución.

El regidor ha tachado de "surrealista" el clima de las Juntas de Gobierno desde que llegar a la Presidencia la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), con "faltas de respeto constantes" e intentos "de boicotear la libertad de expresión".

Consideran los alcaldes congregados este martes que la Federación ha dejado de reclamar a la Comunidad de Madrid las mejoras que precisan sus vecinos y que esta acción se ha sustituido por los "ataques al Gobierno central".

"ATROPELLO DEMOCRÁTICO ABSOLUTO"

Para la alcaldesa de Alcorcón la modificación de este Reglamento lo que supone es un "atropello democrático y un abuso absoluto del poder del PP" en una FMM que está "secuestrada" con una Presidencia "indigna".

Así, Testa ha criticado que ahora se hayan "limitado" los tiempos para que en la Junta de Gobierno solo puedan tomar la palabra en cada debate una persona por partido, cuando en la FMM están "como alcaldes en representación de los vecinos" y no se sus formaciones políticas.

También ha afirmado que no se va a poder pedir "un voto nominal", que tanto en las comisiones como en la Junta de Gobierno la presidenta va a poder "quitar la palabra" y que se han estipulado tiempos tasados en los debates de las propuestas cuando antes "no había", concretamente cinco minutos.

"Esta es una entidad, una asociación de municipios que representa los intereses de los 179. Pero desde que se ejerce la Presidencia por Piquet no se habla de los intereses de los madrileños", ha cargado Testa, quien ha reprochado que sobre la mesa no se hayan puesto cuestiones como el "caos circulatorio", las listas de espera sanitarias o las plazas de FP, "cuestiones que afectan a los vecinos".

Es por ello que ha adelantado que los servicios jurídicos de Alcorcón están trabajando para impugnar este Reglamento, algo que también han adelantado que harán los alcaldes de Parla y Ciempozuelos. "Tengo todo el derecho del mundo a tomar la palabra y así lo vamos a hacer en el contencioso administrativo", ha remarcado Candelaria Testa, quien ha terminando negando que la FMM pueda volverse "un instrumento en favor" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

RECHAZO A PROPUESTAS Y APORTACIONES DEL PSOE

Por su parte, la regidora de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, ha afirmado que se ha perdido la capacidad de "unir" a los municipios alrededor de esta organización supramunicipal que ahora no es la FMM sino "la Federación de Municipios de Madrid del PP" porque el resto están "excluidos".

"De todas las propuestas que trae cualquiera que no sea el PP no se acepta ni una, mientras que ayer los tres manifiestos que se aprobaron presentan el anagrama del PP. No solamente no hemos podido aportar nada, sino que en la misma sesión se hicieron indicaciones para mejorar el texto y también fueron rechazadas", ha reprochado la socialista.

Al hilo, ha criticado una institución en la que se han "eliminado todas las vías" para poder participar si no se es del PP. Además del PSOE y del PP, también está presente la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo (IU-Más Madrid-Verdes Equo).

Para ejemplificar este rechazo a las propuestas socialistas ha centrado la atención en la Declaración Institucional por el 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), que salió adelante este lunes con el 'sí' y el rechazo de los socialistas.

Jimeno ha afirmado que se votó en contra porque no se les dejó participar y porque trataba con "ambigüedad" la problemática, ante la que ella propuso añadir conceptos como el de la violencia vicaria o el peligro del "negacionismo", que fueron rechazados por el PP.

"No sirve de nada que aprueben un manifiesto vacío y laxo, sino que lo importante es que aplique las políticas aunque gobiernen con Vox", ha espetado Jimeno, quien entiende que al no haber sido consensuado y haber utilizado su mayoría absoluta el PP en la Junta de Gobierno el manifiesto no "representa" a la FMM en su conjunto y no lo aprobará en su municipio.

PSOE PIDE EL "CESE INMEDIATO" DEL SECRETARIO GENERAL

Por último ha tomado la palabra el alcalde de San Fernando de Henares para pedir la dimisión del secretario general de la FMM, José Manuel Zarzoso, por tachar de "psicópata de manual" al alcalde de Parla, donde él es presidente del PP.

Ha leído unas declaraciones del 'popular' en redes sociales en las que, citando un mensaje de Jurado, afirmaba que era "un psicópata de manual y un presunto corrupto junto con su hermano". Sostiene Corpa que estas declaraciones son "inadmisibles" y ha acusado a Piquet de "ampararlo", aunque ha afirmado que no le "extraña" después de que "Ayuso sea capaz de insultar al presidente del Gobierno".

Sobre la modificación del Reglamento ha afirmado que es una "vulneración de los derechos de los alcaldes" y que tiene un "objetivo claro". Entiende que es necesario reclamar cuestiones al Gobierno de España pero "lo que no es normal" es que en la FMM "no se hable de los problemas de los madrileños".

"Es lo que hace Ayuso. Arremeter contra el Gobierno de España. Persigue que no se hable de Madrid. Es una incongruencia que una Federación no hable de su región y de los problemas que causa su Gobierno regional", ha zanjado.

PP DICE QUE SOLO SE REGULA EL ORDEN DE INTERVENCIONES

Por su parte, este martes, tras la rueda de prensa del PSOE, el secretario general de la FMM ha afirmado que solo se está "replicando lo que democráticamente" se hace en el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los plenos municipales.

Ha afirmado que se han modificado los tiempos y "nada más" en este Reglamento que "vigente desde los gobiernos socialistas de la Federación". "La única modificación que hay es que en estas Juntas de Gobierno las intervenciones tengan una duración de 5 minutos la exposición y de 3 minutos la réplica. Y que los alcaldes que forman parte de esta Junta de Gobierno se agrupen bajo las siglas por las que se presentaron a las elecciones", ha añadido, en declaraciones remitidas a los medios.

Zarzoso ha afirmado que no entiende "a qué están jugando" los alcaldes del PSOE y ha deslizado que no va a entrar en si estos regidores "se avergüenzan o no" de ser socialistas y "por eso quieren pertenecer a ese grupo".

Ha insistido en que "ni se quita la palabra a nadie, ni se la dan a nadie más allá" porque "ni siquiera se tiene en cuenta la representatividad obtenida en las anteriores elecciones, sino que todo el mundo tendrá los mismos tiempos de exposición y de réplica".