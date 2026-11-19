Archivo - La Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha reivindicado este jueves la lucha contra la violencia de género por parte de la Comunidad de Madrid frente a una "izquierda hipócrita" que solo la "combate con pancartas, con consignas o apropiándose políticamente del sufrimiento de las mujeres".

Lo ha expresado así en su comparecencia en el Pleno de la Asamblea para dar cuenta de los planes para luchar contra la violencia de género en la región, donde ha cargado contra una izquierda que hace del feminismo su "patrimonio político" pero ancla su futuro "al autócrata que trepó gracias al dinero de negocios relacionados con la explotación" de hombres y mujeres, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha subrayado que España tiene el Gobierno más "indigno y que más daño ha hecho a las mujeres en democracia" que se dedica a "repartir certificados de feminismo" pese a los fallos de las pulseras antimaltrato.

En concreto, ha denunciado que los mismos hayan comprometido la seguridad de las mujeres a las que debían proteger, algo que ha hecho que se haya "jugado a la ruleta rusa con la vida de más de 5.000 mujeres". "Solo en la Comunidad de Madrid, se han reportado fallos en un 40% de nuestros puntos de atención a las víctimas", ha indicado.

Dávila se ha referido también al funcionamiento del sistema VioGén con más de 12.000 casos activos de violencia de género. Sin embargo, ha apuntado que, según los datos del Ministerio del Interior, apenas el 1% está clasificado en los niveles de riesgo alto o extremo. "De las ocho mujeres asesinadas en nuestra región el último año, cuatro figuraban clasificadas con riesgo bajo. Y cuatro ni siquiera estaban en el sistema", ha lamentado.

En este contexto, ha reivindicado que en la Comunidad de Madrid creen que la violencia de género se combate "con profesionales expertos, con atención psicológica, social, laboral, con protección policial y, sobre todo, con responsabilidad" porque no se pueden dar por "satisfechos" mientras haya una sola mujer amenazada o víctima desprotegida.

Por ello, ha expresado que van a seguir trabajando para mejor la prevención y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla sus obligaciones" para proteger a las mujeres y no para que nadie "se lo lleve crudo a su costa".

PSOE CRITICA QUE AYUSO NO CONDENE LOS ASESINATOS

Para defender la necesidad de la comparecencia ha tomado la palabra la diputada del PSOE Lorena Morales, quien ha arrancado apelando al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, presente en la tribuna de oradores y procesado por acoso laboral y sexual. "No te vayas, Bautista, que esta comparecencia te va a venir muy bien. Te hace mucha falta aquí, a tu partido. ¡No huyas, cobarde!", ha lanzado.

A renglón seguido ha trasladado su pesar a la familia de la mujer asesinada anoche en Parla en un caso que se investiga como violencia machista. Ha criticado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no condene los asesinatos machistas --siete en lo que vaya de año en Madrid--, lo que "lanza un mensaje demoledor" a las mujeres que sufren violencia.

"Se han cargado la prevención, han reducido el presupuesto a menos de la mitad. De aquellos barros, estos lodos: las denuncias disparadas un 25%. Pero a ustedes les da lo mismo. Lo mismo que les dan las estrategias caducadas desde el año 2021 y una ley que lleva dos décadas sin actualizarse. Por no hablar del Pacto de Estado de la Renovación, que les obliga a incluir nuevas fórmulas de violencia de género como la vicaria, la digital y la económica, pero han votado en contra de aplicar", ha reprochado la diputada socialista.

Ha cargado contra la gestión de la Comunidad de las ayudas de emergencia para víctimas de violencia machista, de las que a 15 de junio de 2026 habían concedido 86 de las 531 pedidas y seguían 360 pendientes. Ha afeado también el "borrado" de la sensibilización, pasando de "4.740 actividades educativas a cero pelotero".

MÁS MADRID PONE A BAUTISTA EN LA DIANA

La diputada de Más Madrid Marta Carmona también ha dedicado parte de su intervención en poner la diana sobre Bautista, recordando que una concejala del PP pidió "ayuda a su partido por el acoso machista del alcalde" y en el partido "lo dieron por real, pero le dijeron que es que en política 'todas las mujeres hemos aguantado mucho'".

Ha reprochado, además, que Ayuso haya anunciado que Bautista tendrá un papel importante en la dirección del PP que salga del Congreso. "Viene y dice Ayuso: 'Han denunciado un alcalde mío por acoso sexual pues yo lo voy a ascender, que rabien las feministas, que rabie la izquierda'. ¿Qué mensaje le están mandando a las españolas con eso? ¿Que si el 29 de noviembre gana Feijóo las elecciones van a nombrar a Manuel Bautista Ministro de Igualdad?", ha cuestionado.

Ha advertido de que España es un país "feminista" y que ni en España ni en Madrid quieren ver como se dan "premios" a acosadores sexuales, ni a "pijas como Cayetana Álvarez de Toledo mandando a las españolas a tener bebés blanquitos, mientras se desloman las personas migrantes a currar". "España es mucho mejor que ustedes, que su racismo, que su homofobia y que toda la miseria moral que les vertebra", ha zanjado.

VOX APUNTA A LA MIGRACIÓN

Por su parte, la diputada de Vox Belén González ha afirmado que España consiguió ser un "país próspero y seguro", donde las mujeres volvían a casa "sin temor".

"Y hoy todo eso se ha perdido. Y se ha perdido no por casualidad, se ha perdido como consecuencia de unas decisiones políticas que han sacrificado nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestra convivencia (..) Con políticas temerarias de que aquí cabemos todos", ha lanzado.

Así, ha afirmado que se ha puesto la "alfombra roja" y se han dado "todas las facilidades" a aquellos que "pisoteaban" la libertad y dignidad de las mujeres y "todos los españoles y los no españoles que trabajaban y contribuían al bienestar y a la prosperidad".