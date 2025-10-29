Comunidad reivindica que presenta sus terceros Presupuestos frente a un Gobierno que "incumple mandato constitucional"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha reivindicado que la Comunidad de Madrid ha presentado sus terceros Presupuestos frente a un Gobierno de España que "ha incumplido el mandato constitucional".

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, donde ha presentado las cuentas autonómicas de 2026, acompañado de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

En concreto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la región para 2026, que superarán por primera vez los 30.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% con respecto al año anterior, con especial incremento en Sanidad.

García Martín ha reivindicado que el Gobierno regional presenta sus cuentas con "una antelación mínima de dos meses" a la fecha de inicio del correspondiente ejercicio del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid frente a un Ejecutivo central que "ha incumplido el mandato constitucional de presentarlos".

"Hace 30 días el Gobierno de Pedro Sánchez debería haber presentado los presupuestos en el Congreso de los Diputados. En cambio, nosotros vamos a volver a presentar en tiempo y forma unos presupuestos que van a seguir mejorando los servicios públicos en nuestra región y van a seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos", ha manifestado.

En este sentido, el también portavoz del Ejecutivo autonómico ha censurado que Sánchez "se esté comportando como el perro del hortelano" porque "ni tiene presupuestos, ni los presenta y además también vota en contra de los demás", en referencia al Anteproyecto de Presupuestos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM).