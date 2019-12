Comunidad remitirá un informe para remarcar que la única alternativa viable para los residuos del Este es Valdemingómez

Actualizado 26/12/2019 17:50:28 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid remitirá un nuevo informe al Ayuntamiento de Madrid en el que insistirá que la única alternativa "viable" de forma temporal para la gestión de los residuos de las localidades agrupadas en la Mancomunidad del Este es Valdemingómez y, por tanto, queda descartada cualquier otra posibilidad, incluido el traslado a la planta de Loeches.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han explicado a Europa Press que técnicos del departamento que dirige Paloma Martín remitirán un informe al Consistorio de la capital para "hacer hincapié" en que la única alternativa ante el cierre del vertedero de Alcalá, que da servicio a 31 municipios del Corredor del Henares con una población aproximada de 750.000 habitantes, es el tratamiento de forma temporal en Valdemingómez.

Por tanto, han apuntado que "queda descartada" cualquier otra posibilidad, incluido la planta de Loeches, que no estará completamente lista hasta el año 2021, al recalcar las mismas fuentes que su uso sería una "ilegalidad" según la normativa europea en vigor, dado que los residuos requieren no solo vertido sino también tratamiento para su reciclado.

En consecuencia, dicha vía está desechada "desde el punto de vista técnico, medioambiental y legal", por lo que en ese documento dirigido al Consistorio madrileño se insistirá en que la única alternativa "a día de hoy" para la gestión de la basura de los 31 municipios del Corredor del Este es la opción temporal de Valdemingómez.

La Mancomunidad del Este ha informado hoy de que dejará de recoger las basuras de sus ciudadanos desde el lunes, 30 de diciembre, y recurrirá a la Justicia si finalmente Madrid no acepta recibir sus residuos en la planta de tratamiento de Valdemingómez.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa tras una reunión de la Mancomunidad su presidente y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, quien ha "rogado y pedido de la forma más sincera y humilde posible" al Consistorio matritense que acepte su solicitud debido a la situación de "excepcionalidad y emergencia" por la que pasan.

Rodríguez Palacios ha alertado de que mañana viernes termina la vida útil del vertedero de Alcalá y que el 28 de diciembre a las 10 horas se cancela la entrada de basuras, por lo que se activa "una situación de excepcionalidad y emergencia que nunca antes ha ocurrido en esta región".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado también hoy que habrá una "decisión inminente" por parte del Gobierno municipal de la capital sobre los residuos de la Mancomunidad del Este ante la colmatación del vertedero de Alcalá.

La Comunidad y la Mancomunidad del Este coinciden en que la opción viable desde el punto de vista técnico y medioambiental es remitir los residuos temporalmente a Valdemingómez a través de un convenio con el Consistorio de la capital.

De hecho, a finales de noviembre se disponía de un borrador de convenio con el Ayuntamiento de Madrid para proceder a esta solución hasta que la planta de tratamiento de residuos de Loeches, que sustituye al vertedero de Alcalá, estuviera operativa para gestionar la basura. Sin embargo, el Consistorio de la capital no dio respuesta afirmativa para suscribirlo.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha manifestado que "no dará su brazo a torcer" en su negativa a aceptar los residuos de una treintena de municipios al entender que los vecinos de Vallecas, donde se ubica Valdemingómez, no pueden salir perjudicados ni pretender que la capital se convierta "en el basurero" de la Comunidad de Madrid. De hecho, considera que el traslado sería una "afrenta" para la ciudad.

Mientras, el alcalde de la capital apuntó recientemente que no conoce ninguna alternativa a los residuos de los municipios del Este que no sea la de Valdemingómez y que Madrid "asumirá su responsabilidad" porque no quieren que se declare una emergencia sanitaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo el pasado martes que tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid les "preocupa el asunto" del cierre del vertedero de Alcalá y tratan de lograr la mejor solución para la gestión de residuos, para luego criticar a otros políticos "irresponsables" que "intenten incendiar" para buscar "réditos".