La Comunidad reprocha al Gobierno "la falta de información y de reuniones serias" sobre la crisis de hantavirus

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado este sábado la "falta de información" y de coordinación del Gobierno central ante la llegada a Madrid de los españoles afectados por el brote de hantavirus detectado en un crucero procedente de Argentina.

En declaraciones a la prensa desde Leganés, Albert ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no ha mantenido hasta ahora reuniones con el Ministerio de Sanidad para abordar los protocolos de traslado y aislamiento de los pasajeros que serán atendidos en el Hospital Gómez Ulla de la capital.

En este sentido, ha asegurado que la Comunidad de Madrid sigue sin disponer de información concreta sobre la fecha de llegada de los pasajeros, y ha insistido en que corresponde al Ministerio de Sanidad trasladar esos detalles a las autonomías implicadas.

"Nos preocupa la falta de información y de reuniones serias porque parece un tema lo suficientemente relevante y preocupante", ha señalado la consejera, que ha lamentado que la Comunidad conozca los detalles sobre la situación sanitaria y la llegada de afectados a Madrid "a través de la prensa y no por medios oficiales".

La consejera ha aprovechado además para reprochar las contradicciones dentro del propio Gobierno central respecto al carácter voluntario u obligatorio del aislamiento previsto para los afectados.

"Mientras que una parte del Gobierno decía que esa estancia iba a ser voluntaria y que por tanto el aislamiento iba a ser voluntario, y eso lo decía el Ministerio de Sanidad; el Ministerio de Defensa decía que no, que era un aislamiento obligatorio", ha indicado Albert, que ha abogado por atender a criterios técnicos y no políticos.