La Comunidad responde a las críticas por el viaje de Ayuso a Texas: "Si fuera por ellos, la región estaría parada"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha replicado este martes a la oposición que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado a Texas (Estados Unidos) para "traer inversión y riqueza" a la región y ha recalcado que si fuera por estos partidos, Madrid "estaría parada".

"Si fuera por la oposición, tendríamos que emigrar a otra zona, porque Madrid estaría completamente parada", ha respondido el portavoz del Gobierno regional a las críticas vertidas por PSOE y Más Madrid al haber cuestionado este lunes el viaje institucional de la presidenta a Austin vinculándolo con su cumpleaños --17 de octubre--.

Así, el consejero ha reprochado a la oposición su negativa a traer a la Comunidad de Madrid "nada bueno". "Si fuera por ellos no querrían que viniera más inversión, más empresas, que van a permitir que nuestra región siga creciendo y que siga siendo un referente en materia de empleo", ha subrayado en declaraciones a los medios en la estación de Metro de Ópera.

En este sentido, ha defendido que Ayuso está de viaje en Estados Unidos "precisamente para traer inversión, traer riqueza, traer empleo, traer eventos" a la Comunidad para "no solo no se pare, sino que siga siendo un referente en materia económica, en materia de empleo y, por qué no, también en materia de organización de grandes eventos".

De manera más concreta, ha afeado a la oposición que se oponga a un Gran Premio de la Fórmula 1 que traerá a Madrid "400 millones de euros en inversión directa". Al hilo, el consejero ha explicado que el evento previsto para el pasado fin de semana en la capital, la Red Bull Fan Zone Comunidad de Madrid Puerta del Sol, no se ha podido celebrar y, "lógicamente" no se va a realizar el patrocinio por parte de la Comunidad.

En cualquier caso, ha subrayado que desde el Ejecutivo autonómico se sigue trabajando para que la Fórmula 1 llegue a Madrid, con unas obras para el Gran Premio que avanzan con el inicio en pocos días de las obras de asfaltado en el circuito en construcción en Ifema Madrid.