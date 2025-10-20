Oposición cuestiona el viaje de Ayuso a Texas con la izquierda vinculándolo a su cumpleaños y Vox señalando su agenda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al Gran Premio de Fórmula 1 de EEUU, en el Circuito de Las Américas, en Texas EEUU - COMUNIDAD DE MADRID

PP reivindica la "extraordinaria utilidad" de estos viajes y MM pide que se audite su interés antes y después de realizarlos

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición de la Asamblea de Madrid ha cuestionado este lunes el viaje institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Austin (Estados Unidos) con la izquierda vinculándolo con su cumpleaños --17 de octubre-- y Vox señalando a su agenda en la capital de Texas.

Este ha sido uno de los temas centrales de la Junta de Portavoces. Ayuso emprendía su quinto viaje institucional a Estados Unidos este jueves para, entre otros, reunirse con empresas tecnológicas, el alcalde de la ciudad, la Universidad de esta localidad texana y asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, en el Circuito de Las Américas de Austin.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha destacado que es "la segunda vez que celebra su cumpleaños en EEUU", algo que "sale carísimo a los madrileños". Ha cuestionado quién le ha invitado al circuito de Fórmula 1 y si le ha acompañado "algún ciudadano particular", en referencia a su pareja, Alberto González Amador.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna entiende que su labor es "mucho más importante en Madrid que en el extranjero". "Sobre todo a la luz de la agenda que se publica de los mismos", ha apostillado.

Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con la que buscarán que la Asamblea pida a la Comunidad que haga un informe público previo a cada viaje institucional internacional de altos cargos con el objetivo del viaje, los costes previos y las personas trasladadas. También plantean una evaluación pública posterior a cada viaje que valore con criterios objetivos el cumplimiento de los objetivos y beneficios para el conjunto de la ciudadanía.

"Los únicos beneficios que tienen esos viajes es a ella misma. Esa es la duda que tenemos porque de inversiones en Madrid no lo tenemos muy claro", ha planteado su portavoz, Manuel Bergerot, quien considera que en esta ocasión lo que se ha hecho es "pagar la fiesta de cumple a la presidenta".

Entiende que Ayuso está en política para "disfrutar de los chalets, de los áticos y de los viajes que nunca tendría de otra manera".

DEFENSA DEL VIAJE POR EL PP

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha contrapuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viaja al extranjero "para rendir pleitesía a dictadores muertos" o para "celebrar Bollywood en la India".

Ha reivindicado la agenda de la presidenta con las reuniones con Amazon o Cisco de las que salen, entre otros, un acuerdo para poder formar a 50.000 jóvenes de la región y profesores de FP en Inteligencia Artificial. "Por supuesto, también se ha visitado el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, en Austin, Texas, menos de un año antes de que se celebre por primera vez en décadas el Gran Premio de España de Fórmula 1 en la ciudad de Madrid", ha remarcado.

Asimismo, sobre la propuesta de Más Madrid ha indicado que "cada euro" gastado de la Comunidad de Madrid se audita y ha preguntado si quieren "quitarle competencias" a la Intervención General de la Comunidad de Madrid o al Tribunal de Cuentas. Díaz-Pache ha remarcado que ya se hace una "memoria previa y posterior" de los gastos.