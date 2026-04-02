La Comunidad restringe la escalada en La Pedriza hasta julio para proteger aves en plena época de cría

Archivo - Una persona camina por el entorno perteneciente a La Pedriza donde se encuentra una zona de nidificación de Buitres Leonados, a 24 de mayo de 2021, en La Pedriza, Madrid, (España) - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aprobado nuevas restricciones a la práctica de la escalada en el paraje de La Pedriza, dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con el objetivo de proteger a distintas especies de aves rupícolas durante su periodo de cría.

La medida prohíbe la escalada en determinadas vías y sectores, así como el tránsito por algunos accesos cercanos hasta el 31 de julio, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia de visitantes en el entorno, según una resolución publicada en el BOCM.

La regulación responde al incremento de practicantes de escalada en los últimos años, una actividad con gran tradición en este enclave natural, pero cuya masificación puede generar impactos negativos sobre el entorno. En este sentido, el texto subraya que la concentración de visitantes en zonas concretas puede afectar tanto al estado de la roca como a los senderos y, especialmente, a la fauna.

En concreto, las limitaciones buscan evitar molestias durante la reproducción de especies como el águila real, el buitre leonado, el cernícalo vulgar o el halcón peregrino, que anidan en riscos y paredes frecuentadas por escaladores.

La resolución distingue entre distintos niveles de restricción, que va desde la prohibición en vías concretas hasta el cierre temporal de sectores completos o de caminos próximos a zonas de nidificación, en función de la sensibilidad de las especies presentes.

Fuera de los espacios y periodos afectados, la escalada --incluyendo modalidades como el búlder o el rápel-- seguirá permitida, siempre que se respete la normativa vigente y, en su caso, se cuente con autorización de los propietarios de los terrenos.

Como parte de la medida, se reforzará la información a los usuarios mediante señalización en accesos, aparcamientos y sectores de escalada, así como a través de los centros de visitantes y puntos de control del parque.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca compatibilizar el auge de las actividades al aire libre con la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región, especialmente en meses clave de primavera y comienzos del verano.

SECOTRES, VÍAS Y VIALES REGULADOS

El Ejecutivo autonómico ha elaborado un listado de viales y sectores de escalada regulada. En concreto se especifican cuatro tipos de regulaciones que van desde la prohibición total a la prohibición temporal en determinadas vías o en todo el sector de escalada, así como la prohibición de tránsito temporal.

Así, en el sector de la Peña de Arcón, espolón sudoeste y agujas de La Najarra estará prohibida la escalada, así como en El Acebo, La Cara, la Pradera de los Murciélagos, el risco de las Cuatro Damas y el del Trueno de La Pedriza anterior.

Aquí también se regula el callejón Peña Sirio, los Huertos, Cancho Cofre, Cueva de la Mora, El Chacal, El Contrafuerte de Peña Cagás, El Indio, El Reloj, El Sótano, La Colina Hueca, La Nuez, Los Fantasmas, Musgogénesis, Peña Cagás, Peña Sirio, Placa del Tamboril, risco de la Fuente y el del Hueco de las Hoces.

La Pedriza posterior acumula la mayoría de sectores donde estará prohibida la escalada, incluyendo los bordillos de la Charca Verde, El Hedonista, El Lomito, La Guarida, Las Torres, Los Desplomes, Los Machos, Muro Verde, Placas de Charca Verde, el risco del Nevazo y los de las cuerda de las Milaneras.

En esta parta de La Pedriza también hay restricciones en El Balcón, El Cocodrilo, El Pajarito, El Pájaro, La Campana, el Risco de la Ventana, las Nieves y el risco del Llanero.

Por otro lado, también estará prohibida la escalada en los Aljibes; en el Roboto, la Pared Negra y la Presa de Peñalara; y en los Siete Picos, a excepción de los riscos de Cueva Lirón y el Alto del Telégrafo.