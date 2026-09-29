Comunidad y Rivas amplían las rutas escolares de la Cañada Real para una escolarización más equilibrada

Archivo - Varios niños durante la entrega de regalos a los niños del sector V de la Cañada Real, a 11 de enero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid han coordinado las rutas escolares del alumnado de Cañada Real para facilitar el acceso a los distintos centros educativos de la ciudad y favorecer una distribución equilibrada de los escolares con necesidades socioeducativas.

Las rutas regionales ya trasladaban a centros educativos de Rivas al alumnado procedente del sector 6 de Cañada Real, perteneciente al municipio de Madrid, pero no daban servicio a los residentes en Rivas. Tras el acuerdo de cambio de lindes entre ambos municipios, estas rutas pasan a ofrecerse al alumnado de los sectores 4 y 5 residente en Rivas, al quedar el sector 5 y la franja sur del sector 4 dentro del término municipal ripense.

El objetivo de esta actuación es evitar la concentración de menores en situación de desventaja en unos pocos centros educativos y favorecer una escolarización equilibrada. El trabajo se desarrolla en el marco del Pacto Regional por la Cañada Real, con la participación del Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, la Dirección de Área Territorial Madrid Este y los equipos del Comisionado de Rivas y de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud.

Rivas cuenta además desde hace varios años con una ruta municipal que traslada al alumnado de Cañada Real a la Ciudad Educativa Municipal Hipatia. Los escolares usuarios de estas rutas especiales tienen también incluida la beca de comedor, con el objetivo de facilitar su alimentación durante la jornada educativa y evitar desplazamientos adicionales de las familias.

VISITA DEL PROFESORADO A CAÑADA REAL

Este martes se celebra una visita guiada por Cañada Real dirigida al profesorado de los centros que escolarizan alumnado de la zona, organizada por la red de entidades sociales que trabajan con la población. En ella participan los comisionados de los ayuntamientos de Rivas y Madrid y de la Comunidad de Madrid.

El recorrido pretende acercar al profesorado a las condiciones de vida y la realidad cotidiana de su alumnado y facilitar el intercambio con las entidades y administraciones que trabajan sobre el terreno.

El Pacto Regional cuenta asimismo con la Mesa por la Educación de Cañada Real Galiana, en la que participan la Administración estatal, la regional y los ayuntamientos de Madrid y Rivas. Este órgano aborda cuestiones como el transporte escolar, el rendimiento académico, las necesidades educativas y los apoyos necesarios, además del seguimiento de la convivencia y la aplicación de medidas contra el absentismo y el abandono temprano.

En este marco, la Mesa municipal de absentismo interviene en los casos detectados en los centros educativos.

El primer teniente de alcalde de Rivas y representante del Ayuntamiento en los órganos del Pacto Regional, José Luis Alfaro, ha señalado que "las rutas escolares, el seguimiento educativo y el conocimiento directo del entorno persiguen un mismo fin: que el lugar donde vive una familia no limite el futuro de sus hijos e hijas. Una Ciudad Educadora y Amiga de la Infancia como Rivas, tiene que tener la igualdad de oportunidades educativas en el centro".