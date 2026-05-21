La Comunidad sacará nuevos contratos en escuelas infantiles de gestión indirecta y asegurará dos educadoras por aula

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo (i), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid sacará nuevos contratos en las escuelas infantiles de gestión indirecta, según vaya terminando la vigencia de los actuales, e incluirá la presencia de dos educadoras por aula, una de las reclamaciones de las trabajadoras, que llevan 45 días de huelga indefinida.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades después de mantener este jueves una reunión de más de dos horas con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, que ha sido "muy productiva".

Zarzalejo ha informado a las educadoras que, dentro de sus competencias, el Gobierno regional sacará nuevos contratos para asegurar la pareja educativa en los centros de gestión indirecta, algo que ya tienen todas las escuelas y colegios gestionados de manera directa.

La Comunidad también seguirá incrementando todos los años los módulos de financiación para estos contratos, que se han incrementado un 57% desde 2019. Además, los técnicos de la Consejería ya están trabajando en un plan para "mejorar" las infraestructuras de las escuelas infantiles de titularidad autonómica.

SALARIOS

Durante el encuentro, se ha hablado de los salarios que cobran las trabajadoras de escuelas de gestión indirecta, la principal reivindicación de las escuelas infantiles que ha provocado "un conflicto laboral que afecta a toda España".

"Les hemos explicado que estos sueldos los establece el Convenio Colectivo Estatal firmado hace menos de un año por los sindicatos y las patronales del sector. Ni la Comunidad de Madrid ni ninguna Administración Pública puede modificar esas tablas salariales ni acabar con las diferencias económicas que establecen entre profesionales que realizan la misma actividad", ha subrayado Zarzalejo.

Considera la máxima responsable de la educación madrileña que estas diferencias son "injustas", por lo que en los encuentros que ha tenido las pasadas semanas con representantes sindicales y de la patronal, ha instado a que "se reabra la mesa de negociación, la única vía posible para mejorar esas condiciones económicas".

PETICIÓN A LA MINISTRA

Asimismo, ha trasladado que exigirá formalmente a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que incluya la situación de las educadoras en la próxima Sectorial convocada para el próximo el 3 de junio, un asunto que ·no figura en el orden del día·.

"Es necesario y urgente que el Gobierno de España y las comunidades autónomas podamos debatir y adoptar medidas conjuntas que dignifiquen el trabajo de estas magníficas profesionales en todo el país", ha subrayado la consejera.