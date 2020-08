La Comunidad sigue a la espera de que el TSJM le diga cómo proceder respecto a la orden no ratificada

Aguado: "El auto está ahí y no podemos tomar esas medidas que nos hubiera gustado tomar"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les diga cómo proceder respecto a la orden con medidas de prevención contra el Covid-19 no ratificada, después de que el juez haya dicho que sigue vigente.

Así lo ha manifestado el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras conocer que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, Alfonso Villagómez, quien no ratificó la orden de la Consejería de Sanidad que incluía medidas como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad, haya asegurado, en declaraciones a Europa Press, que él no anuló las medidas y que por tanto la disposición regional sigue vigente.

En declaraciones a Europa Press, Villagómez ha explicado que la disposición general sobre la que la Consejería pedía ratificación establece normas generales y no para una persona específica, y ha subrayado que ese tipo de orden no necesita la ratificación judicial.

"No conozco las declaraciones del juez, sí que conozco las consecuencias que ha tenido el auto que ha dictado el juez", ha afirmado Aguado, quien ha destacado que no han podido cerrar el ocio nocturno, ni prohibir el consumo de alimentos en el transporte público, que, según ha recordado, ya estaba prohibido en algunos medios de transportes, pero no en el Metro.

"Como consecuencia de ese auto no hemos podido tomar esas decisiones; de hecho, está recurrida esa decisión y estamos a la espera de que el TSJM nos diga como proceder, si nos da la razón o nos la quita", ha recalcado, para agregar que actuarán "en función de lo que dictamine el TSJM".

"El auto está ahí, y según los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, la Consejería de Sanidad, no podemos tomar esas medidas que nos hubiera gustado tomar", ha apostillado.