Comunidad y sindicatos alcanzan un preacuerdo sobre la demanda colectiva por prevención de riesgos laborales en Primaria

La Comunidad de Madrid y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo sobre la demanda colectiva que las organizaciones sindicales presentaron contra la Consejería de Sanidad por la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

En concreto, la demanda colectiva fue impulsada por los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad ----Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF--, junto a la plataforma APSeMueve, que reúne a médicos y pediatras de Atención Primaria.

Estas seis organizaciones reclamaban una indemnización millonaria por la falta de Plan de Prevención de Riesgos Laborales en Atención Primaria desde 1995 y la consiguiente desprotección laboral en este primer nivel asistencial.

El departamento que dirige Fátima Matute ha explicado este lunes que se ha llegado a un preacuerdo con las organizaciones sindicales. Según han explicado desde la Consejería, contempla distintas fases, entre las que se encuentra un periodo de participación de dichas entidades que permita incorporar medidas que supongan una mejora al vigente Plan de Prevención de riesgos laborales en Atención Primaria.

En esta demanda colectiva se reclamaba a la Consejería una indemnización de 5 millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración de derechos fundamentales al carecer de este plan.

Los seis sindicatos y la plataforma APSeMueve llevaron a cabo esta iniciativa ante la "desprotección" a los 15.000 profesionales de Atención Primaria (AP) derivada de la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con incumplimiento "grave y reiterado" de la ley de 1995 que le obliga a ello.

Según se apuntó en una rueda de prensa para presentar esta medida, se han logrado más de un centenar de sentencias condenatorias por distintas vías judiciales y distintas cuantías indemnizatorias contra la administración que les dan la razón en este asunto desde que se comenzaron a pleitear.

Entre ellas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó criterio en el caso de un médico, al que reconoció una indemización de 8.000 euros. Según concluyó el alto tribunal, "la omisión de la prevención de la salud" del personal sanitario "no es cualquier infracción", sino que se trata de un "incumplimiento muy grave" y puede suponer una vulneración del derecho fundamental a la integridad física.

En base a esta cantidad máxima de 8.000 euros, si los 15.000 profesionales de Atención Primaria presentaran demandas individuales, la indemnización que tendría que afrontar la administración superaría los 120 millones de euros.

La Consejería de Sanidad ha defendido de forma reiterada que se dispone de Plan de Prevención de Riesgos Laborales desde 2019, dotado de 197 medidas. Asimismo, se recordó que la planificación preventiva (las medidas concretas a implantar) se vieron frenadas por la pandemia en 2020 pero se subrayó que a día de hoy se continúa trabajando con una planificación "concreta y exhaustiva" durante todo este periodo, ya que los planes "se actualizan y enriquecen cuando es necesario hacerlo".