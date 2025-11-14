La Comunidad solicita a todos los ayuntamientos nuevos datos de incidencias en las pulseras antimaltrato

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asunstos Sociales, Ana Dávila, ofrece declaraciones a los medios durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 4 de abril de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

La Comunidad de Madrid ha solicitado esta semana a todos los ayuntamientos que forman parte de la Red de atención a mujeres víctimas de violencia de género que informen de todos los fallos que están reportado las mujeres usuarias de las pulseras antimaltrato en los puntos municipales de atención.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press que han detallado que se ha solicitado estos datos de manera formal a través de una carta con el fin de "proteger" a las usuarias de los centros madrileños

"El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está tratando de poner luz y dimensión a este problema ante los reiterados intentos por parte del Ministerio de Igualdad de minimizar este grave fallo en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia", han subrayado.

Precisamente, este martes el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual sufrió una incidencia y obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya recabó en septiembre, de urgencia, los primeros datos de incidencias detectados en los puntos municipales, con un 40% de puntos detectando fallos de diversa índole.