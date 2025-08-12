La Comunidad solicitará la declaración de Soto de Viñuelas como zona gravemente afectada por el incendio de Tres Cantos

Campo quemado por el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico solicitará la declaración de Soto de Viñuelas, en el municipio de Tres Cantos, como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tras el incendio forestal declarado este lunes, todavía en fase de control.

Así lo ha trasladado Ayuso en una publicación en la red social 'X', en la que ha indicado que, tras una reunión de urgencia de las consejerías implicadas, el Gobierno regional ha acordado la evaluación de los daños y apoyo a los afectados, así como medidas para la recuperación forestal y de fauna salvaje de la zona quemada del Soto de Viñuelas.

Además, la presidenta madrileña también ha trasladado que la Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno de España ayudas a los municipios y ciudadanos afectados en los incendios declarados en la región durante este verano, como Villamanta y Navalcarnero.