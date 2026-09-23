La Comunidad subraya que los jefes de servicio del Ramón y Cajal "desmienten otra gran mentira" de la izquierda

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que los jefes de servicio del Hospital Ramón y Cajal "desmienten otra gran mentira fabricada por la izquierda" sobre la presunta manipulación de las listas de espera.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que los jefes de Servicio de las especialidades quirúrgicas y del Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal hayan recalcado que la gestión de las listas de espera quirúrgicas en el centro se realizan bajo principios de "profesionalidad, rigor clínico, equidad y transparencia", primando por encima de todo la mejor atención a los pacientes.

Ambos departamentos han remitido un comunicado conjunto en el que, "ante las recientes informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación sobre la gestión de las listas de espera", defienden que la inclusión de un paciente en las listas de espera es una decisión "exclusivamente médica" y adoptada por los especialistas atendiendo a "criterios clínicos".

Sobre esta polémica, también le han preguntado si conoce en qué punto está el expediente abierto al cirujano que denunció la presunta manipulación de la prioridad de 57 pacientes. García Martín ha destacado que está "todavía el procedimiento abierto" y que cuando estén las conclusiones "se darán a conocer".