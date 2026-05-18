La Comunidad subraya la mejora de listas de espera en abril pese a la huelga médica

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MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha subrayado este lunes que todas las listas de espera sanitaria en la región (para ver al especialista, someterse a una operación o realizarse una prueba diagnóstica) se han reducido en el mes de abril respecto a 2025 a pesar de la huelga médica por el Estatuto Marco propio.

En un comunicado, el Gobierno regional ha subrayado la "especial relevancia" de este descenso en un contexto de huelga médica que "ha condicionado la actividad asistencial ordinaria", con más de 8.400 cirugías perdidas y más de 174.000 consultas anuladas desde diciembre.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, las tres listas han caído en abril respecto al mismo periodo de 2025, con una demora media de 46,65 días para una intervención quirúrgica, "cerca de tres veces inferior a la media nacional".

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de 2025, apuntan que en la sanidad madrileña hay que aguardar 50 días, frente a los 121 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 71 días menos. Además, son 123 días menos que la media en Andalucía (173), que encabezan la lista de mayores demoras medias, y casi el triple menos que Cataluña (142).

Una demora de 46,65 días para una operación en la región en abril que representa además un descenso del 6,3% respecto al mismo mes de 2025, cuando se encontraba en 49,79, y que supone el cuarto descenso mensual consecutivo, han apuntado desde el Ejecutivo autonómico.

Además, desde el Gobierno regional han resaltado también el número de pacientes que esperan más de 180 días (seis meses) es de 688, un 0,8% de la lista estructural, mientras que a nivel estatal la cifra asciende al 21,6%.

En cuanto a consultas externas, la Comunidad ha apuntado que la demora media baja hasta los 61,17 días, con una mejora interanual del 8,1% (66,54 en 2025).

Finalmente, en el caso de las pruebas diagnósticas, en abril había que esperar una media de 53,9 días, un 12,8% menos que en el mismo mes del año pasado (61,8).

Según han subrayado desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, estos datos "evidencian la capacidad del sistema sanitario público madrileño para seguir mejorando su rendimiento incluso en condiciones adversas de actividad como las actuales por la inacción del Gobierno central ante las sucesivas protestas de los facultativos".

Al hilo, han destacado "la tecnología más avanzada, los mejores profesionales y una gran coordinación de equipos" como factores para que la región "siga siendo la Comunidad Autónoma de España con la menor demora para una operación quirúrgica en sus hospitales". Igualmente, han recordado que este 2026 hay consignada "una inversión histórica" en sanidad pública con más de 11.000 millones de euros, el 36% de su presupuesto anual, y el Gobierno "mira al futuro" con el inicio de las obras de su Ciudad de la Salud, con 1.000 millones de inversión "para el complejo sanitario público más grande de Europa".

Asimismo, han recordado que seis de sus hospitales acaban de renovar su liderazgo entre los diez mejores de España, con La Paz y el Gregorio Marañón como los dos primeros del ranking.