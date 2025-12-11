La Comunidad subraya "tendencia descendente" en listas de espera y defiende auditorías mensuales en todos los hospitales

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este jueves la "tendencia descendente" de sus listas de espera con menos de 50 días para intervención quirúrgica, frente a 118 días de media nacional, y ha defendido que se realizan auditorías mensuales en todos los hospitales de la región.

Así lo ha expuesto la responsable sanitaria madrileña en una comparecencia en la Asamblea para informar sobre las listas de espera sanitarias en la región que, ha afirmado, son "las menores de España".

"He de decir que los pacientes que esperan más de seis meses en la Comunidad de Madrid son 0,5%, y tendrían que ser cero, y para eso trabajamos. ¿Saben cuántos son en las comunidades gobernadas por el PSOE? Pues, en Cataluña, un 30,3%", ha indicado.

Sobre el caso concreto del Hospital de Torrejón, tras las críticas de la oposición, la consejera ha insistido en que se esté dando una información que "no es cierta" y es que ha defendido que "no se ha afectado la asistencia" sanitaria pese a unas declaraciones "reprobables" del CEO de Ribera Salud.

"No hemos hecho unas auditorías exprés, llevamos haciendo auditorías no anuales, hacemos auditorías mensuales en todos nuestros hospitales. Esto ha permitido que en esta semana hayamos comprobado que no se ha cometido absolutamente ninguna irregularidad y vamos a estar encima para que no se puedan cometer", ha enfatizado.

Asimismo, Matute ha defendido que en la Comunidad apuestan por la libre elección del centro sanitario para que los madrileños pongan "su salud en manos de quien le dé la gana". Sin embargo, según los datos que ha expuesto, los hospitales Doce de Octubre, La Paz y Ramón y Cajan han aumentado en 145.000 las consultas y ven casi 3,5 millones de pacientes, además de aumentar los ingresos en 2.000.

"La gente se cambia de los hospitales de gestión directa a gestión indirecta y no de forma completa, solo para algunas patologías, con lo cual, cuando hablen de las cosas, por favor, infórmense y no confundan a la población. Nosotros le puedo asegurar que vamos a seguir trabajando, como estamos haciendo hasta ahora, para seguir teniendo una de las mejores sanidades, no solo de España sino del mundo", ha sacado pecho.

PSOE REPROCHA A MATUTE DEFENDER A RIBERA SALUD

El diputado del PSOE Carlos Moreno Vigués ha cargado duramente contra la consejera de Sanidad por "defender" las prácticas del Hospital de Torrejón y ha afirmado que "todos los enfermos madrileños son igual de importantes" y ninguno de ellos debería "haberse perjudicado porque Ayuso entregue la gestión del hospital de que depende sus vidas a empresas que anteponen criterios económicos a las necesidades clínicas de los pacientes".

"Su único método para bajar la lista de espera es contener el gasto público en sanidad a la cola de toda España para que aumente el gasto privado de las familias", ha lanzado.

Además, ha deslizado que "si de verdad han hecho inspecciones o auditorías anuales" de todos los hospitales deberían "repensar el método que están siguiendo porque no ha sido útil". Moreno Vinués le ha espetado a Matute que de haber sido ella le habría dicho a Ayuso que si no revertía la concesión dimitía porque en esos audios "se jactan de prolongar el tiempo de espera a nuestros enfermos madrileños y es inadmisible".

MÁS MADRID CARGA CONTRA EL MODELO EN MADRID

Por su parte, la portavoz de Sanidad de Más Madrid Marta Carmona ha criticado al PP afirmando que mientras gobierne los hospitales públicos van a tener "unas listas de espera cada vez mayores", ya que la sanidad privada "saca tajada" a partir de "la organización de la asistencia, la facturación, los sobrecostes y la asfixia de los hospitales".

Ha censurado que Quirón tenga "un cheque en blanco" pudiendo hacer "lo que quieran y cobrar lo que quieran" al tiempo que los hospitales públicos tienen que estar "mendigando" para poder "sacar lo básico" como, por ejemplo, lograr una sustitución de una baja. El objetivo, según Carmona es que los pacientes hartos de las listas de espera se vayan a hospitales de sanidad privada.

VOX CRITICA QUE HAN AUMENTADO LAS LISTAS DE ESPERA UN 44%

Además, la diputada de Vox Belén González ha destacado que desde que la mandataria regional, Isabel Díaz Ayuso, llegó a la Presidencia las listas de espera han aumentado "un 44% de manera inaceptable". "Eso lo sufren a diario los madrileños que pagan impuestos y que literalmente rezan para no caer enfermos porque no saben cuándo van a ser atendidos", ha reprochado González.

Asimismo, ha afeado que el resto de grupos no considerasen su propuesta de utilizar los quirófanos de la sanidad privada que tengan huecos para agilizar las listas de espera quirúrgicas.