La Comunidad se suma a la petición de Alcalá e insiste en el cierre del centro de migrantes: "No reúne las condiciones"

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se ha sumado este martes a la petición del Ayuntamiento de Alcalá de Henares al pedir el cierre del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de la ciudad.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en la plaza de República Argentina, después de que el Consistorio haya remitido una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que le traslada la resolución aprobada en el Pleno ordinario del pasado 15 de julio y reclama el cierre de centro.

"Es una carta que se suma a otras que ha habido y a peticiones que ha habido también por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid pidiendo al Gobierno central y también a la Delegación del gobierno que haga lo propio para cerrar estos macrocentros", ha afirmado.

El consejero ha incidido en que "no reúne las condiciones para poder atender a personas" en esos centros de acogida de inmigrantes irregulares que han llegado "traídos por el propio Gobierno central".

"Nos sumamos, por supuesto, a la petición de la alcaldesa de Alcalá de Henares pero también a la petición de la alcaldesa de Pozuelo y también del Ayuntamiento de Madrid que estos centros, desde luego, que eran provisionales, pues que dejen de existir", ha subrayado.