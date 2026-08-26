La Comunidad sumará este año 543 nuevas viviendas públicas en alquiler para familias vulnerables

Archivo - Llaves de una vivienda. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid finalizará este año otras 543 nuevas viviendas públicas destinadas al alquiler social para facilitar el acceso a un hogar a familias en situación de vulnerabilidad y que se ubican en la capital (185), Móstoles (178) y Majadahonda (180).

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este miércoles una de las promociones que el Ejecutivo autonómico ultima en el Ensanche de Vallecas. En concreto, se trata de un edificio de 39 viviendas, un local comercial y 54 plazas de garaje ubicados en la calle Almonte y cuyos trabajos están ya en su fase final.

Del total, 15 tendrán dos dormitorios, 21 contarán con tres y otros tres dispondrán de cuatro. Además, dos estarán completamente adaptados para personas con movilidad reducida.

"Desde la Comunidad de Madrid estamos haciendo un esfuerzo importante en inversión en vivienda pública y en esta legislatura, cuando finalice, vamos a tener la oportunidad de haber movilizado o entregado en torno a unas 70.000 viviendas con algún tipo de protección pública", ha destacado el consejero.

PROMOCIÓN DE VALLECAS

La construcción de la promoción de Vallecas supone una inversión de 7,1 millones de euros y está cofinanciada por el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda (PEAV). La urbanización se ha diseñado también para favorecer el ahorro energético y mejorar el confort de sus futuros inquilinos.

Para ello, incorpora un sistema centralizado de climatización mediante aerotermia con suelo radiante y refrescante, así como paneles fotovoltaicos que cubrirán parcialmente el consumo eléctrico de las zonas comunes.

Los inmuebles dispondrán además de doble orientación y ventilación cruzada, soluciones que permiten aprovechar mejor las condiciones naturales de iluminación y temperatura.

Estas entregas permitirán seguir ampliando el parque público y forman parte del compromiso del Gobierno madrileño de construir 2.100 nuevos pisos en esta legislatura, con una inversión de 250 millones de euros. De ellos, cerca de 1.200 se encuentran ya en distintas fases de construcción, lo que supone más de la mitad del objetivo previsto, con obras avanzando en la capital, Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro y Villa del Prado.

Además, con la finalización de estas nuevas promociones, la Agencia de Vivienda Social superará las 25.000 viviendas en su parque público, incrementando los recursos disponibles para ofrecer alquileres sociales a los madrileños con mayores dificultades para acceder a un hogar.