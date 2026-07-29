La Comunidad supera las 2.800 atenciones sanitarias a afectados por los incendios de la Sierra Oeste

Embarcaciones calcinadas en los alrededores del Pantano de San Juan tras el paso del incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). La intensa labor desarrollada durante la noche por el dispositivo de extinción - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha superado las 2.800 atenciones sanitarias a ciudadanos de los municipios afectados por los incendios forestales de la Sierra Oeste.

En concreto, los servicios de Atención Primaria ya suman 1.330 asistencias, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. Los centros de Navas del Rey, Cadalso de los Vidrios, Chapinería, Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Colmenar de Arroyo, Aldea del Fresno, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Santa María de la Alameda, Navalagamella, Fresnedillas y Zarzalejo, han abierto sus puertas este miércoles.

Sin embargo, permanecen cerrados los centros de salud y consultorios locales de aquellos pueblos que se encuentran evacuados. Los profesionales de estos recursos prestarán apoyo a otros centros próximos y a los alojados en algunos polideportivos.

En total, el primer nivel asistencial ha implicado a más de 600 profesionales para prestar servicio a población evacuada o confinada desde que empezó la emergencia, también de centros de salud, Puntos de Atención Continuada y el Centro de Atención Telefónica.

En cuanto a los hospitales públicos de la región, hasta la fecha se han registrado 358 asistencias, principalmente a pacientes con problemas respiratorios, con un total de 25 ingresados, todos ellos estables y sin gravedad.

Por su parte, los más de 380 profesionales movilizados del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) han llevado a cabo 397 atenciones sanitarias y un total de 537 traslados vinculados a desalojos, además de 69 traslados hospitalarios.

UN TOTAL DE 92 AMBULANCIAS PARA LA EVACUACIÓN DE RESIDENTES

El despliegue de medios del Summa 112 como consecuencia de los incendios suma hasta el momento 92 ambulancias de Transporte Sanitario No Urgente para la evacuación desde residencias, 45 Soportes Vitales Básicos, 24 recursos especiales (psicólogo, comunicaciones, coordinación, mandos operativos, etc.) y 10 Soportes Vitales Avanzados.

Los madrileños desplazados en polideportivos han estado recibiendo atención por parte de los hospitales y puntos de atención continuada de Atención Primaria cercanos, así como por los dispositivos de SUMMA 112 habilitados para ello.

Además, el Sermas ha reforzado la atención a todos los pacientes de residencias tanto públicas como privadas de la región, con un seguimiento especial de los casos en que han tenido que ser desplazados de las zonas de confinamiento o evacuación, así como la dispensación de medicamentos y absorbentes.

De cara a la desescalada iniciada este martes para el regreso a sus casas de población evacuada, la Comunidad de Madrid ha habilitado dispositivos del Summa112 en los que este retorno ya se ha autorizado para dar asistencia psicológica y a personas mayores.

Así, los profesionales del Servicio de Urgencia Médica procederán al traslado de los usuarios que lo precisen a las residencias de mayores una vez que se confirme que estos recintos están "en condiciones óptimas para su regreso".

"REFUERZO DE LA RED ASISTENCIAL"

Desde que comenzó la emergencia, la red asistencial "permanece reforzada y plenamente operativa para responder de forma coordinada a cualquier necesidad derivada de la emergencia".

Así, en caso de necesidad, el sistema sanitario autonómico dispone de más de 800 camas hospitalarias disponibles. De ellas, 29 están ocupadas en el Hospital Universitario Doctor Rodríguez Lafora, donde el viernes fueron reubicados los usuarios de una residencia para personas con problemas de salud mental de Robledo de Chavela.

Igualmente, el Gobierno regional mantiene operativo el Hospital público Enfermera Isabel Zendal como centro de emergencias, con capacidad de 241 camas de hospitalización y otras 12 de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, el pabellón 1 está preparado para realizar labores de triaje, acogida o ampliación de la capacidad asistencial si fuera necesario.

En cuanto al Hospital Virgen de La Poveda, situado en Villa del Prado, continúa operativo y mantiene la actividad asistencial "con normalidad". Todos los pacientes permanecen estables y atendidos por los profesionales sanitarios del centro.

MÁS DE 50.000 MASCARILLAS GRATUITAS

Dentro del Plan de Actuación elaborado por la Dirección General de Salud Pública, la Comunidad de Madrid ha repartido 52.000 mascarillas FFP2 de forma gratuita en los municipios afectados por los incendios, para que los ayuntamientos, a través de Protección Civil, las entregue a sus vecinos según vayan regresando a sus casas.

Igualmente, Salud Pública continúa monitorizando la calidad del aire y ha emitido recomendaciones para los ayuntamientos con el objetivo de garantizar "la calidad del agua de consumo y criterios para reapertura de piscinas tras el retorno, así como recomendaciones para población general".

UN TOTAL DE 55 FARMACIAS PARA SERVICIO A DOMICILIO

Otra de las iniciativas es la dispensación a domicilio de la medicación de las personas confinadas, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

En este protocolo han participado 55 establecimientos. Así, los farmacéuticos operativos acercaban los medicamentos necesarios a pacientes crónicos y vulnerables que estaban confinados.

Asimismo, continúa establecido otro circuito para asegurar el suministro de fármacos a todas las personas desalojadas que se encuentran acogidas en polideportivos y centros de acogida, también en coordinación con el COFM, los ayuntamientos y los profesionales de Atención Primaria.

Aunque se ha levantado el confinamiento de los cascos urbanos, permanecen evacuadas algunas urbanizaciones debido a la cercanía de los puntos bajo vigilancia. Así en los municipios de San Martin de Valdeiglesias y Villa del Prado, se mantendrá la opción de Atención Farmacéutica Domiciliaria con un total de cinco farmacias.