La Comunidad tacha de "cortina de humo" la bajada de ratios en Educación Infantil del Gobierno y exige financiación

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un Desayuno Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha tachado de "cortina de humo" la propuesta del Gobierno de España para bajar ratios en Educación Infantil y ha exigido financiación para llevarlo a cabo.

"Creo que estos anuncios a bombo y platillo para tapar los graves sucesos que están ocurriendo en este país debería pensarlos, planificarlos y, sobre todo, negociarlos con los que más están implicados en esta cuestión, que son las empresas y las comunidades autónomas. Somos las que pagamos este servicio público", ha expresado este jueves a los medios de comunicación desde el Colegio Mayor Mendel.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto a los sindicatos una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Para la máxima responsable de la educación madrileña, ha sido una "sorpresa" este anuncio ya que el pasado 7 de abril, cuando comenzó la huelga indefinida en la región, la ministra, Milagros Tolón, "negaba tener competencia" para bajar ratios.

"Desde la Comunidad de Madrid contestamos e informamos a las propias educadoras que esa competencia nos la quitaron a las comunidades autónomas. Después de estos meses de huelga, nos sorprende la ministra diciendo que ahora sí es su competencia y hace esta propuesta", ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que este anuncio "curiosamente coincidió" con la cesión de control "tan bochornosa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, una situación que demuestra "el desprecio institucional" de Tolón con las comunidades autónomas y la patronal.

"No ha habido ninguna negociación ni tan siquiera ninguna comunicación antes de lanzar esa nota de prensa anunciando una propuesta con una reforma tan trascendental en las ratios. Esas reformas indican un aumento de los costes de personal para todos, pero la ministra sigue sin hablar de financiación, que es lo más importante en este caso", ha remarcado.

ALERTA DE UN CIERRE EN ESCUELAS INFANTILES

Asimismo, Zarzalejo ha alertado de que las dos grandes patronales del sector prevén un "cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas" si se produce esta medida, lo que significa que "más de 226.000 familias que se quedarían sin plaza educativa y más de 60.000 educadoras que podrían acabar en la calle".

"Ayer decían las patronales que ni tan siquiera se les ha comunicado absolutamente nada. Se han enterado por notas de prensa y las comunidades autónomas también. A posteriori es cuando se nos ha convocado a una comisión técnica para primeros de julio. Esto es lo que tenemos", ha concluido.