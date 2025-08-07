La Comunidad tilda de "lamentable" la situación de los trenes en España y exige más inversión

Archivo - Decenas de personas esperan en las inmediaciones de la estación de Atocha-Almudena Grandes, tras los retrasos en los trenes AVE, a 5 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este jueves de "lamentable" la situación de los trenes en España y ha exigido al Ministerio de Transportes más inversión en la materia.

Lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde Campo Real después de que los trenes de alta velocidad entre Madrid y Levante registraran ayer retrasos de hasta una hora debido a una incidencia en las vías debido a una incidencia que afecta a los sistemas de señalización entre Santa Cruz de la Zarza (Toledo) y Tarancón (Cuenca).

"Llevamos un año o más de un año donde las incidencias en los cercanías, en los trenes de alta velocidad, en los trenes de larga distancia se producen un día sí y otro también. Como siempre decimos, la única realidad, la única certeza que tienen los españoles cuando tienen que utilizar el Cercanías, cuando tienen que utilizar las líneas de tren de nuestro país, es que van a llegar tarde o no van a llegar", considera el también portavoz del Gobierno regional.

Así, ha criticado que el Gobierno no es que esté de vacaciones en agosto sino que lleva en ellas "desde que tomó posesión hace ya más de dos años". "Un Gobierno que a lo único que está es a ver cómo le paga los peajes, cómo le pasa la factura a los españoles de los peajes que le imponen los partidos independentistas para que Pedro Sánchez pueda mantenerse La Moncloa. Le exigimos al Ministerio de Fomento, al ministro (Óscar) Puente, que tome cartas en el asunto, que invierta, que mejore la situación del Cercanías, que invierta también en la media y larga distancia, para que los españoles de verdad puedan tener un tren que les dé certezas y les dé garantías de llegar", ha trasladado.