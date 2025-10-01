La Comunidad trasladará su oposición "total" al Plan Estatal de Vivienda en la reunión con Rodríguez

El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, trasladará su oposición "total" al Plan Estatal de Vivienda en la reunión que tendrá lugar mañana con la ministra del área, Isabel Rodríguez.

"El planteamiento que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid en ese sentido es claro, nítido y se conoce desde hace muchísimo tiempo. Nos oponemos totalmente a este plan estatal que no ha sido negociado", ha señalado al respecto el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha señalado en el marco de la reunión prevista entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana con los consejeros de Vivienda de las comunidades en una Conferencia Sectorial para abordar el Proyecto de Real Decreto por el que se regula Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Gobierno aprobará antes de que acabe el año.

"Están de alguna manera determinando cómo deben ser las políticas de vivienda que son competencia de las comunidades autónomas sin contar con las comunidades autónomas", ha criticado García Martín.

A la vez, ha subrayado que "lo más gracioso de todo esto" es que lo haga un Gobierno que no es capaz de aprobar un presupuesto y quiere decirle a otras administraciones "cómo tienen que gastar" el suyo.