Comunidad ve "bochornosa" la imputación de Zapatero, el "mentor del sanchismo": "Marca el camino judicial de Sánchez"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Corre - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "bochornosa" la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el "mentor del 'sanchismo'" que "marca el camino judicial" del presidente, Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado este martes a los medios de comunicación desde la Viceconsejería de Justicia y Víctimas tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales.

Calama indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia. Ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de la oficina del expresidente del Gobierno y de otras tres mercantiles, que se están realizando en este momento.

"No deja de ser bochornoso que tengamos a un expresidente del Gobierno imputado por graves delitos, en particular por el blanqueo de capitales. Zapatero, que es el mentor y el embajador del 'sanchismo', está marcando de alguna manera el camino judicial de Pedro Sánchez y de todo su entorno", ha subrayado.

El también portavoz del Gobierno regional ha asegurado que Sánchez "ha traído la corrupción de Estado" a España y que esta situación "solo acabará con la salida" del presidente del Palacio de la Moncloa, actual sede del Ejecutivo central.

"Hoy el expresidente Zapatero ha marcado ese camino judicial al presidente Sánchez y a todo el entorno que, insisto, ha traído la corrupción de Estado y la corrupción generalizada a nuestro país", ha reiterado.