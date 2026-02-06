Comunidad ve una "cortina de humo" del Gobierno con la propuesta de uso de RRSS por menores y reclama criterios técnicos

Archivo - El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha recriminado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usar como "cortina de humo" la propuesta sobre el uso de redes sociales por parte de menores y ha defendido que, en cualquier caso, tiene que responder a criterios técnicos.

"Somos cautos, vamos a escuchar lo que plantean en verdad, porque tenemos antecedentes, con el tema de contenidos digitales para adultos, que fue una catástrofe lo que se montó, y sobre todo porque lo que no puede hacer es que estamos viéndolo es utilizar esto otra vez como cortina de humo", ha censurado en declaraciones a los medios.

La normativa que planteó el jefe del Ejecutivo central quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

En este sentido, el consejero madrileño de Digitalización ha subrayado que la Comunidad de Madrid "es líder en la protección del menor" y ha remarcado que cualquier cambio normativo en este sentido debería ir acompasado del criterio de los técnicos y la opinión de las familias.

"Tanto los psicólogos como psiquiatras que tienen que decirnos, ya nos han dicho que las redes sociales pues lógicamente pueden crear adicción, pero ¿qué ocurriría cuando tú cortas una red social a un niño.?", ha planteado López-Valverde.

Al hilo, ha recalcado que el Gobierno central, con muchas iniciativas dice que se ha tenido en cuenta el criterio de los técnicos, pero "luego no hay nadie"

Otro punto que habría que tener en cuenta, según ha expuesto el consejero, sería el entorno familiar y el criterio de los padres a la hora de educar a sus hijos. "Hay una serie de derechos y una serie de obligaciones que los padres tienen que velar por sus hijos", ha apostillado.