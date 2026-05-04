La Comunidad ve "muy positiva" la reunión con Corpa por la L7B y pide "mirar al futuro"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha calificado de "muy positiva" la reunión que el pasado jueves mantuvo con el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, para analizar la situación de la 7B de Metro y ha pedido "mirar al futuro" y "ver cómo está quedando el barrio en la parte afectada".

Durante una visita a Torrejón de Ardoz, en la que ha estado acompañado del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, Rodrigo ha subrayado que "la prioridad" del Gobierno regional ha sido siempre "atender a los vecinos de San Fernando después de lo que ocurrió hace tantos años".

En este sentido, ha apuntado que la Comunidad continúa trabajando con el Ayuntamiento para que los vecinos que se vieron perjudicados en su momento por las obras de ampliación de la línea 7B "no se vean afectados" e intentar "por todos los medios atenderles con esas reparaciones que les estamos haciendo en el sentido de pagarles todas las indemnizaciones patrimoniales lo antes posible".

La cita entre ambos del pasado jueves fue la octava reunión entre estas administraciones desde que Rodrigo llegó a la Consejería y se produjo a petición del regidor de San Fernando.

En cuanto al plan de trabajo, el consejero madrileño ha subrayado que "las obras en superficie van a buen ritmo" y ha indicado que previsiblemente después del verano se pueda inaugurar el parque urbano de 12.000 metros cuadrados que ocupará los terrenos del antiguo complejo dotacional de El Pilar.

Asimismo, Rodrigo ha recalcado que desde la reapertura de la Línea 7B tras una inversión de más de 180 millones de euros, son más de 3,3 millones de viajeros los que la han utilizado.

"Creo que tenemos que seguir mirando al futuro, tanto el Gobierno regional como todos los vecinos y la Corporación Municipal de San Fernando, mirar al futuro, ver cómo está quedando el barrio en la parte afectada, ese barrio o esa zona central del municipio de San Fernando de Henares", ha zanjado.