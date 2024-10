"La Ley de Vivienda nos da la potestad a las comunidades autónomas de aprobar esas declaraciones", recuerda el consejero

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha vuelto a rechazar declarar zonas tensionadas en la región después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya asegurado que "premiará" a las comunidades autónomas que lo hagan con más fondos para desarrollar acciones particulares.

"La ministra (Isabel Rodríguez) dijo que quien no cumpla y no declare zonas tensionadas, se le va a retirar la financiación. Sin embargo, hoy ha cambiado de opinión y dice que se premiará. Bueno, yo creo que eso con el tiempo tenemos que ir viéndolo. No creo que me premie cuando no voy a declarar las zonas tensionadas en la región", ha manifestado este jueves tras finalizar Conferencia Sectorial de Vivienda.

Tal y como han indicado fuentes del Ministerio, no se plantea castigar a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda con menos fondos, sino que se premiará con fondos extras a las que sí apliquen esta ley y declaren zonas tensionadas, como se recoge en la propia ley aprobada hace más de un año y medio.

En declaraciones a la prensa previas al inicio de la Conferencia de Vivienda, Rodríguez ha vuelto a reprochar a las comunidades que no quieran declarar zona tensionada. "Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes, y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo", ha expuesto.

Horas antes del inicio de la Conferencia, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un comunicado conjunto para expresar su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda".

"La Ley de Vivienda nos da la potestad a las comunidades autónomas de aprobar esas declaraciones tensionadas del mercado del alquiler o no. La mayor parte de las comunidades autónomas no lo está declarando y no está llevando a cabo esa decisión. Lo que no podemos admitir es que nos llame insumisos", ha insistido Rodrigo.

"SIN RECTIFICACIÓN" DE LA MINISTRA

Por otro lado, el consejero ha explicado que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han pedido un "rectificación" a Rodríguez tras haberlos llamados "insumisos" y ha lamentado que "no lo haya hecho".

"Hemos mantenido un tono cordial con el fin de intentar solventar el problema de la vivienda que tenemos en España. La voluntad existe por parte de todas las comunidades autónomas, pero hay formas diferentes de ver las políticas en esta cuestión. Nosotros consideramos que deben de estar enmarcadas dentro de un proyecto liberal y hay otras políticas que están supervisadas, especialmente presionadas, como es el caso de este Ministerio, por otras políticas mucho más populistas", ha criticado.

Asimismo, Rodrigo ha señalado que "todos" han reconocido que España y sus regiones "tienen un problema respecto a la situación que vive actualmente la vivienda". "Tenemos que llegar a acuerdos para que este tipo de problemas, que creo que son de los más importantes que tenemos ahora en nuestro país, se solucionen. Pero, desde luego, hay que hacerlo con lealtad institucional", ha zanjado.