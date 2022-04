Concejala de Usera, amiga de Almeida y Carromero, se enteró del presunto espionaje el mismo día que se conoció en prensa

Asegura que no había escuchado "absolutamente nada" con anterioridad

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala presidenta de los distritos de Usera y Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, ha reconocido este lunes que es amiga personal tanto del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como del exdirector general de Alcaldía, Ángel Carromero, y que se enteró del presunto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el 17 de febrero, mismo día que el regidor comparece en Cibeles ante los medios de comunicación para dar explicaciones.

"Como éramos desconocedores de lo que había saltado a los medios de comunicación, nos explica lo que luego va a explicar de cara a los medios. Quería decírnoslo antes a nosotros", ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de investigación que analiza el presunto espionaje a Díaz Ayuso con fondos municipales.

En este sentido, ha reiterado que tuvo conocimiento de estos presuntos hechos a través de los medios de comunicación, y que el jueves 17 de febrero "a primerísima hora", el primer edil convocó a los concejales del Grupo Municipal del PP a una reunión donde informa "de lo que se ha visto y de la rueda de prensa que se va a hacer posteriormente". "Por supuesto creo al alcalde", ha apuntado a renglón seguido.

Al comienzo de su comparecencia, ha criticado que acudía sin saber "en calidad de qué" había sido citado. Varias de las preguntas de los concejales José Manuel Calvo, de Recupera Madrid, y de Pedro Fernández (Vox) han ido encaminadas a conocer su relación de amistad con Almeida y Carromero. Loreto Sordo ha afirmado que es amiga personal de ambos.

Sobre la dimisión de este último, ha rechazado valorad si fue o no correcta, si bien la respeta y reitera que dimite "ese jueves por la tarde". "Lo sé, por lo que cuentan, porque me encuentro en el pleno de Usera, y no me entero hasta después, que dimitió ese mismo día. Desconozco si la formalidad fue el día después", ha explicado sobre las formas en las que Carromero dejó el cargo.

Desconocía que Carromero iba a dejar el cargo de director general de Coordinación de Alcaldía, y ha reiterado que en política también "hay que defenderse no judicialmente, de determinadas frases". "No voy a entrar a valorar si es justo o no, es un proceso que está ahí", ha apostillado.