El director jurídico de la EMVS confirma que no se ha contratado servicios de espionaje aunque se podría

"No me consta que se haya hecho ninguna investigación", ha contestado a los grupos políticos

El director de servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Carlos Medina Martínez, ha confirmado, vía certificaciones, que no se ha contratado "desde 2019 ni anteriormente" servicios de espionaje en la compañía, aunque se podría.

"Se puede por nuestra actividad como, por ejemplo, para investigar domicilios de arrendatarios, pero no me consta. Tengo certificaciones de que no se ha contratado ni desde 2019 ni anteriormente", ha contestado el director jurídico en su comparecencia en la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con recursos municipales.

El director jurídico ha hablado de "un rumor sin fundamento" porque, como constata el listado de contratos, "se confirma que no hay ninguna prueba que justifique ese rumor". "Los controles de la empresa funcionan y han funcionado", ha reiterado, después de apuntar que tenían claro "desde el minuto uno que no se había contratado con la empresa".

NO LE CONSTA LA INVESTIGACIÓN INTERNA APUNTADA POR ALMEIDA

Medina Martínez, que no es militante del PP y procedía del sector privado antes de entrar en la EMVS, tuvo conocimiento del caso a través de la prensa. El director jurídico de la EMVS ha declarado que no le constaba investigación interna en la empresa, a pesar de haber sido señalada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "No me consta que se haya hecho ninguna investigación", ha contestado a los grupos políticos.

"Eso es contrastar un rumor (la petición de todos los contratos) pero no una investigación", ha apuntado Carlos Medina Martínez a preguntas de los grupos políticos.

Preguntado por el exdirector de Comunicación de la EMVS, David Fernández, el jurídico ha confirmado que mantenía con él "cierta relación profesional" y que personalmente no le encaja con el presunto hecho de que el periodista se hubiera puesto en contacto con una agencia de detectives. "Personalmente creo que no pero son conjeturas", ha respondido, después de apuntar que su salida de la empresa sí le sorprendió.