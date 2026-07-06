Un concierto gratuito en Matadero y la exposición 'Yo fui a EGB' en Condeduque inaugurarán los Veranos de la Villa

La 42ª edición de Veranos de la Villa arranca con un homenaje a la canción del verano. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un concierto gratuito con los grandes éxitos de cada verano en Matadero Madrid y la exposición 'Yo fui a EGB' en la sala de exposiciones de Conde Duque inaugurarán la 42ª edición de Veranos de la Villa, festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Durante los meses de julio y agosto, el público podrá disfrutar de más de 70 propuestas de música, danza, teatro, circo, cine y arte a cargo de artistas nacionales e internacionales. La primera semana de programación estará marcada por una selección de música, danza, teatro, zarzuela, flamenco y jazz al aire libre, ha destacado el Consistorio en un comunicado.

Será 'LOS40 y la canción del verano (de la Villa)', un homenaje musical a cargo de LOS40 Classic y de su emblemático DJ Fernandisco, el encargado de inaugurar Veranos de la Villa la tarde del martes 7 de julio, a las 20.30 horas.

Esta fiesta gratuita y al aire libre tendrá lugar en Matadero Madrid, donde sonarán grandes éxitos que forman parte de la memoria colectiva, como La Macarena, Aserejé o Danza Kuduro, en una noche de estreno para la cita estival madrileña.

Por otro lado, el patio central de Conde Duque abrirá su programación el 8 de julio, a las 22 horas, con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), que ofrecerá una gala de zarzuela bajo la dirección musical de Óliver Díaz.

La presencia de la ORCAM forma parte de la programación sinfónica de esta edición, que reunirá también a otras grandes formaciones musicales vinculadas a Madrid, como la Banda Sinfónica Municipal de Madrid (BSMM) y la Orquesta y Coro de RTVE, con tres citas que recorrerán la zarzuela, el cine y el pop sinfónico.

El 17 de julio, la BSMM, junto a la cantante y actriz Roko, se sumergirá en los grandes temas que han acompañado a la saga cinematográfica de James Bond. Como clausura de Veranos de la Villa 2026, el 29 de agosto, la Orquesta y Coro de RTVE, bajo la dirección de Raúl Benavent, rendirá un homenaje al legado atemporal de ABBA, reinventando sus grandes éxitos a través de potentes arreglos para orquesta y coro sinfónicos.

JAZZ, FLAMENCO Y UNA EXPOSICIÓN

La programación del patio central de Conde Duque continuará el 9 de julio con Fieralinda, de la artista, compositora, actriz y creadora escénica Ede, una propuesta construida a partir del cuerpo, la música y el teatro como dispositivos de expresión profunda.

El fin de semana, este mismo espacio acogerá tres grandes citas musicales. El 10 de julio, a las 22 horas, Alain Pérez y La Fiesta Tour presentará en directo BINGO, su trabajo discográfico más reciente. El 11 de julio, a las 22 horas, Chano Domínguez, Pepe Rivero, Iván 'Melón' Lewis y 'Cucurucho' Valdés se reunirán en Gigantes del piano. Los Valdés. Por último, el 12 de julio, a las 22 horas, el duende de Farruquito pondrá el broche al fin de semana.

Conde Duque también abrirá sus 'aulas' y acogerá, del 8 de julio al 30 de agosto, en la Sala 1, 'Yo fui a EGB', una exposición que reconstruye la memoria colectiva de toda una generación a través de objetos, olores, sonidos y espacios reconocibles de la infancia. La muestra podrá visitarse de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17.30 a 20 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

La programación continuará en el teatro de Conde Duque con la bailarina y coreógrafa india Malavika Sarukkai, que presentará Beeja - Semilla de la tierra los días 11 y 12 de julio, a las 20 horas. Además, el 10 de julio impartirá una clase magistral dirigida a estudiantes y profesionales de la danza.

PROGRAMACIÓN GRATUITA EN DISTRITOS

El festival extenderá también su programación a distintos puntos de la ciudad con propuestas gratuitas para todos los públicos. Whatever Jazz Band, banda de dixieland (estilo de jazz tradicional) presentará un animado espectáculo de jazz que podrá disfrutarse entre el 10 de julio y el 9 de agosto. La primera cita tendrá lugar el viernes 10 de julio, a las 21 horas, en la avenida del Presidente Carmona, 3, en el distrito de Tetuán.

Por su parte, Fuman, el payaso músico viajero ofrecerá diferentes funciones entre el 11 y el 25 de julio. Este espectáculo protagonizado por un "clown músico, excéntrico e inocente", combina rutinas musicales y técnicas de circo en un viaje donde lo antiguo se mezcla con lo contemporáneo. La primera parada será el 11 de julio, a las 21 horas, en la plaza de la Junta de Distrito de Usera.