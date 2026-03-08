Condenado a dos años de prisión un sargento por intentar matar a un vecino de dos disparos en la cabeza

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años y ocho meses de prisión a un sargento del Ejército del Aire por intentar matar a un vecino durante un violento incidente ocurrido en julio de 2024 en la capital.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala considera al acusado autor penalmente responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. En la sentencia se aprecia la agravante de abuso de superioridad y la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Según el fiscal, los hechos se produjeron alrededor de las 14.30 horas en el portal de un inmueble situado en la calle Afecto, donde el procesado mantenía un conflicto previo con la víctima por la propiedad de la vivienda.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado se presentó en el edificio portando un arma de fuego en una bandolera. Tras una discusión en el portal, J.C.S. habría sacado el arma y apuntado a la esposa de la víctima, N.B., quien logró refugiarse en su domicilio.

Acto seguido, el procesado supuestamente efectuó al menos dos disparos que impactaron en la cabeza de F.J.S., provocándole lesiones graves de carácter craneal, mandibular y auditivo, entre otras.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital 12 de Octubre gracias a la rápida intervención de su esposa y varios vecinos, lo que, según el Ministerio Fiscal, evitó un desenlace mortal. Las lesiones requirieron tratamiento médico y quirúrgico, con 166 días de curación, de los cuales 30 fueron de hospitalización.

El informe médico recoge múltiples fracturas, contusión cerebral, pérdida casi total de la audición en el oído izquierdo y diversas secuelas permanentes.

Un día después del suceso, J.C.S. fue localizado en la zona del Templo de Debod portando munición y piezas sueltas de un arma, aunque no aquellas que permitirían un análisis balístico completo. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 26 de julio de 2024.