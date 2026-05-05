Condenado a prisión permanente el 'DDP' autor intelectual del crimen de un joven en Fuenlabrada en 2022

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a prisión permanente revisable a un líder de la banda latina de los Dominican's Dont Play como autor intelectual del crimen ocurrido en octubre de 2022 a las puertas de una discoteca de Fuenlabrada.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena a J. D. por un delito de asesinato con pertenencia a grupo criminal a la pena de prisión permanente revisable, por tres delitos de asesinato en grado de tentativa con pertenencia a grupo criminal a la pena de siete años de prisión cada uno; por tenencia ilícita de armas a un año de cárcel y por tenencia de armas prohibidas a otro año.

También se condena a K. H. por el asesinato con pertenencia a banda criminal a veinte años de prisión, por las tres tentativas a la pena de cinco años cada una de ellas, tenencia ilícita de armas a seis meses de cárcel, y tenencia de armas prohibidas a seis meses de prisión.

De igual modo, se impone a B. M. una pena de cuatro años de prisión por pertenencia a grupo criminal. Y se absuelve a V. G. de los delitos de los que se le había acusado conforme al veredicto del jurado popular.

El fiscal mantuvo en sus conclusiones finales su acusación principal y solicitó prisión permanente revisable para el considerado autor intelectual del crimen, al que le atribuyó la planificación del ataque conforme a las investigaciones policiales.

En su exposición final, el portavoz del Ministerio Público defendió que estaba probada la existencia de un "conjunto amplio de indicios incriminatorios" que, en su opinión, acreditaban la participación de los procesados en el entramado criminal y en la ejecución del asesinato.

El caso giró en torno al asesinato de un joven a las puertas de una discoteca en Fuenlabrada, en un ataque que, según la investigación policial, estaría relacionado con conflictos entre bandas juveniles.

La acusación que conformaron el fiscal y el letrado de la familia de la víctima mortal sostenían que el crimen fue planificado como represalia hacia la banda de los trinitarios, mientras que las defensas rechazan cualquier vinculación organizada de sus representados con los hechos.