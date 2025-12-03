La Confederación Hidrográfica del Tajo destina más de 15 millones en restauración y conservación de cauces desde 2023

Actuaciones de reparación en el río Alberche - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha invertido más de 15 millones de euros en actuaciones de restauración fluvial, conservación y mantenimiento de cauces en la Comunidad de Madrid desde 2023, periodo en el que se ha intervenido en 85 cauces públicos de 49 municipios, abarcando unos 150 kilómetros lineales.

Entre las actuaciones más recientes figura la finalización de las obras de emergencia en el tramo del río Perales afectado por la dana de septiembre de 2023, que han supuesto una inversión global superior a 1,7 millones de euros, según ha informado el organismo en un comunicado.

A estas actuaciones se suman dos encargos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por valor de 2,17 millones de euros en Reservas Naturales Fluviales como el Jarama, arroyo Canencia, río Lozoya, ríos Riato y Puebla, y río Manzanares.

Entre estos trabajos se incluye la demolición de infraestructuras obsoletas y la gestión de residuos así como algunas mejoras ambientales y de uso público.

En paralelo, la CHT ejecuta también trabajos de restauración en tramos del Tajo en Aranjuez, del Manzanares en Madrid y Getafe, y del arroyo Culebro, también en Getafe, por un importe superior a nueve millones de euros.

Este conjunto de actuaciones busca mejorar la capacidad hidráulica de la región, restaurar ecosistemas degradados, reforzar la conectividad ecológica y recuperar también la vegetación de ribera.

La CHT ha subrayado que estas intervenciones se realizan en tramos sin afección urbana, ya que las actuaciones en zonas urbanizadas corresponden a administraciones competentes en ordenación del territorio y urbanismo, tal y como recoge la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

DECLARACIONES RESPONSABLES PARA ACTUACIONES MUNICIPALES

El organismo también ha detallado que desde 2023 ha tramitado 215 solicitudes de Declaraciones Responsables para actuaciones municipales en cauces, de las que 211 obtuvieron resolución favorable. Además, ha gestionado otras 213 solicitudes de conservación de cauces, denegando únicamente 11.

El pasado 30 de octubre, la CHT mantuvo un encuentro con la Federación de Municipios de Madrid (FMM), que trasladó 133 documentos con solicitudes y quejas de 53 ayuntamientos. El organismo informó de que 38 de ellas correspondían a expedientes de conservación de cauces, 29 de los cuales ya están resueltos, y el resto a cuestiones no vinculadas directamente a esta materia.

Durante la reunión se insistió en difundir entre los municipios el procedimiento de declaración responsable, que permite iniciar actuaciones un mes después de su presentación salvo resolución desfavorable, así como las condiciones para ejecutar labores urgentes en caso de inundaciones o avenidas sin autorización previa.

La CHT anunció que en 2026 habilitará un canal informativo específico para ayuntamientos y organizará jornadas técnicas de formación con apoyo de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Asimismo, ya está disponible la nueva guía para solicitar informes a la Confederación sobre actos y planes de comunidades autónomas y entidades locales, con el objetivo de agilizar la tramitación y mejorar la calidad de la documentación presentada.