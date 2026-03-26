La Confederación Hidrográfica del Tajo hace "balance positivo" de la gestión de la sucesión de borrascas de invierno

Archivo - El río Alberche a su paso por Aldea del Fresno, a 12 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha hecho un "balance positivo" de la gestión de los episodios de lluvias registrados en la cuenca del Tajo a lo largo de los meses de invierno, desde la borrasca 'Joseph' del 25 de enero hasta 'Oriana' a mediados de febrero.

El organismo ha celebrado este jueves una reunión de la Comisión de Desembalse 2026, órgano encargado de deliberar y formular propuestas sobre la explotación de embalses, de acuerdo con la situación hidrológica del momento, según un comunicado.

La cita ha estado encabezada por el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, y ha servido para abordar la situación del agua embalsada tras el 'tren de borrascas'. Así, la campaña de riego arranca con más del 80% del agua embalsada en la cuenca del Tajo, con unos 8.900 hectómetros cúbicos (hm3).

En el encuentro se ha evaluado la previsión para el presente año hidrológico 2026/2027 y los resguardos propuestos para las diferentes presas. En la actualidad, la demarcación presenta una situación global de "normalidad y ausencia de sequía prolongada".