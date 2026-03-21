Conocer mejor el Retiro y Madrid Río será más fácil con audioguías en tres idiomas, español, inglés y lengua de signos

Archivo - Estanque de El Retiro, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Conocer todos los secretos del Retiro, de Madrid Río y de una veintena de parques más es desde ahora fácil con varios proyectos que lanza el Ayuntamiento de Madrid, como las audioguías en tres idiomas (español, inglés y lenguaje de signos) y una app concebida como una guía integral de los parques de la ciudad, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, ha puesto en marcha dos proyectos, uno de audioguías y otro de contenidos digitales, con el denominador común de los parques y zonas verdes de la ciudad.

Las audioguías se pondrán en marcha para el Retiro y Madrid Río. Ya están disponibles en la web municipal a través de códigos QR y mediante enlaces directos, facilitando su uso durante la visita sin necesidad de descargas complejas.

Han sido diseñadas con criterios de accesibilidad universal incorporando locuciones en español, inglés y lengua de signos. En el caso del parque del Retiro, el recorrido sonoro se articula en torno a 38 hitos desde una perspectiva histórica, botánica, cultural y paisajística.

Los hitos abarcan tanto el origen del parque como sus principales paseos, fuentes y jardines históricos, además de sus espacios singulares como el Estanque Grande y el monumento a Alfonso XII, el Parterre y su emblemático ahuehuete (uno de los árboles más longevos), las sendas botánicas, el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez, la Rosaleda, los viveros municipales, los jardines de Cecilio Rodríguez, la Montaña Artificial o la Feria del Libro.

La audioguía de Madrid Río se estructura en 22 hitos, que permiten al visitante comprender la evolución histórica y urbanística del ámbito del río Manzanares, así como descubrir puentes históricos y contemporáneos, jardines, equipamientos deportivos y culturales, espacios de interpretación ambiental y zonas de ocio.

El recorrido incluye referencias a la historia del proyecto Madrid Río, el Puente del Rey, el Puente de Segovia, el Salón de Pinos, el Parque de la Arganzuela, el Invernadero, la Playa Urbana, los circuitos biosaludables y espacios culturales como Matadero Madrid.

Y UNA APP

Además la Subdirección General de Sostenibilidad ha creado una aplicación móvil de carácter educativo, concebida como una guía integral de los parques de Madrid. Está integrada en la app Madrid Móvil y se encuentra ya operativa.

Esta integración en Madrid Móvil hace innecesaria la descarga al formar parte del paquete de servicios que ofrece la aplicación municipal.

En esta primera fase, la aplicación Parques de Madrid ha incorporado un mapa interactivo de veinte parques de la ciudad con información geolocalizada y descripciones sonoras de su flora, fauna, infraestructuras y monumentos.

También aborda la historia de estos parques, horarios, servicios y otros recursos de interés para el visitante. Se trata de una plataforma abierta, diseñada para incorporar progresivamente nuevas zonas verdes, más contenidos y futuras funcionalidades.

Entre los parques históricos se incluyen espacios como El Capricho, los Jardines del Buen Retiro, la Casa de Campo, el Parque del Oeste, la Dehesa de la Villa, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias, Juan Pablo II y la Quinta de la Fuente del Berro. La categoría de grandes parques urbanos incorpora, entre otros, el Parque Juan Carlos I, Valdebebas-Felipe VI, Tierno Galván, Pradolongo o el Parque Lineal del Manzanares.

A ellos se suman parques de proximidad y de barrio como Payaso Fofó, Azorín, Cerro del Tío Pío, Palomeras, Entrevías o El Soto de Entrevías, con la intención de ampliar el catálogo a otras zonas verdes en futuras fases del proyecto.

La pantalla de inicio del nuevo servicio de parques de Madrid Móvil ofrece un mapa interactivo de la ciudad, disponible tanto en vista estándar como en vista satélite, donde se muestran geolocalizados los iconos de los parques seleccionados.

El usuario puede navegar por el contenido en dos idiomas, español e inglés, y acceder al listado completo de parques mediante un carrusel visual. Al seleccionar un parque se abre una ficha informativa detallada que incluye un resumen histórico con los datos más relevantes, imágenes de lugares emblemáticos, monumentos, fauna, flora e instalaciones, así como información práctica sobre ubicación, dirección, horarios por estación y servicios disponibles.

La aplicación permite además consultar listados de elementos de interés, aplicar filtros por categorías, activar la narración de textos y marcar parques como favoritos para crear recorridos personalizados.