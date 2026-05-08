Consejería de Sanidad y Comité de Huelga Médica se reúnen este viernes

Archivo - Archivo.- Manifestantes portan pancarta con lema 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa' - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid se reunirán este viernes para abordar la situación provocada por los paros indefinidos intermitentes de este colectivo para reclamar un Estatuto Marco propio y las reivindicaciones de estos profesionales.

La cita entre responsables del departamento que dirige Fátima Matute y representantes del Comité de Huelga, integrado por los sindicatos Amyts, SIME, MUD y AME, tendrá lugar a partir de las 09.00 horas, según han informado desde estos sindicatos.

Ambas partes ya mantuvieron una reunión el pasado 11 de febrero como primer paso formal de interlocución autonómica y, aunque la reivindicación central de la huelga depende del Ministerio de Sanidad, desde el Comité de Huelga se subraya que buena parte de las mejoras laborales que reclaman los facultativos en Madrid son competencia directa de la Consejería. "Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de la comunidad", defendió recientemente Ángela Hernández, secretaria general de Amyts.

Según ha trasladado la Consejería al Comité de Huelga, la reunión se realizará de forma conjunta con el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), uno de los convocantes de la huelga a nivel nacional.

En un encuentro con CESM el pasado 12 de marzo, la consejera de Sanidad trasladó su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

Tras tres semanas de huelga intermitente desde febrero, con una semana de paro al mes en esta primera fase, se mantiene la convocatoria hasta junio: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

La Consejería cifró en más de 12,8 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos desde diciembre hasta final de abril, con 8.148 cirugías, 167.114 consultas y 17.321 pruebas suspendidas, según los datos facilitados por el departamento que dirige Fátima Matute.

En el caso de la Comunidad, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

RECLAMACIONES

Desde el Comité de Huelga se reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.