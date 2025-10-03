El Consorcio de Transportes de Madrid cumple 40 años: más de 1.700 millones de usuarios y Metro como medio más usado

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) cumple 40 años con más de 1.700 millones de usuarios, un 84% más respeto a las 935 de su origen, y el Metro como medio más utilizado por los madrileños, que superó los 715 millones de viajes el año pasado, seguido por la EMT, con 476.

Lo ha celebrado en un acto homenaje celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha celebrado las "cuatro décadas de éxito" del CRTM, que permite que Madrid tenga "uno de los mejores transportes públicos del mundo, moderno, seguro, rápido y que ha pensado siempre en las necesidades de sus usuarios y en conectar cada barrio, cada municipio y facilitar la vida de millones de personas".

Entre los hitos que forman parte de la historia del CRTM, destacan la implantación del Abono Transporte (TTP) en 1986, que supuso la integración tarifaria y permitió por primera vez acceder con un solo título a todos los modos de transporte, y la concepción del modelo de intercambiador, infraestructura subterránea ligada a la intermodalidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha entregado los reconocimientos a las personas e instituciones que han contribuido de manera decisiva al desarrollo, la promoción y la consolidación del transporte público en la región a lo largo de sus cuatro décadas de vida.

SEIS DISTINCIONES

Estas seis distinciones han correspondido a las personas e instituciones que han contribuido de manera decisiva al desarrollo, la promoción y la consolidación del transporte público en la región en estos 40 años de vida.

En primer lugar, y en representación de los 179 Ayuntamientos que forman parte del CRTM, han sido galardonados los consistorios de Madrid y Aranjuez por ser los primeros en adherirse a este organismo, sentando las bases de un modelo de gestión coordinada e integradora.

Ha tomado la palabra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha subrayado que la capital fue el primer municipio en unirse a este proyecto y ha ensalzado a los trabajadores que han hecho que el transporte público de Madrid sea "uno de los mejores". En concreto, ha destacado el papel de la EMT, con más de 2.000 autobuses que circulan por las calles y 470 millones de usuarios, de récord, en 2024.

Por su parte, el programa Madrid Directo de Telemadrid ha sido premiado por su labor en la divulgación y el fomento del transporte público, a través de reportajes y coberturas acercando a la audiencia tanto los grandes proyectos como las pequeñas mejoras.

Otro de los galardones ha recaído en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por la investigación y transferencia del conocimiento relacionada con este ámbito, desarrollada mediante distintos convenios de colaboración con el Ejecutivo madrileño.

Asimismo, ha sido reconocido, a título póstumo, Óscar Moral de CERMI, en reconocimiento a su incansable trabajo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de la accesibilidad universal en el transporte público.

Por último, Joaquín Leguina ha sido galardonado por ser el impulsor y creador de esta institución durante su mandato como presidente del Gobierno autonómico, además de destacar que desde que vino a Madrid no ha hecho "otra cosa que montar en Madrid".

40 AÑOS DEL CONSORCIO EN CIFRAS

En este periodo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha alcanzado un récord histórico de viajeros, con más de 1.722 millones de usuarios. El medio más utilizado por los ciudadanos ha sido el Metro, la EMT y, en tercer lugar, los autobuses interurbanos y urbanos, que alcanzaron su máximo en la serie histórica con más de 307 millones de viajeros.

Después, Metro Ligero, con 18,9 millones de usuarios, y el TFM, con 8,4. Además, la red de vehículos interurbanos recorre 22.400 kilómetros al año y transporta diariamente a más de un millón de personas.

El 100% de la flota, compuesta por más de 4.000 autocares, es totalmente accesible. Actualmente, más del 92% de los viajes se realizan con el Abono Transporte personal o la tarjeta Multi. Solo el 3% hace uso de los billetes sencillos, lo que supone aproximadamente 180.000 accesos cada día laborable.