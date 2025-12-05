La Constitución vuelve a escenificar el choque entre Ayuso y el delegado del Gobierno con dos actos diferentes

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante el acto conmemorativo de celebración del 46º aniversario de la Constitución Española - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Día de la Constitución vuelve a escenificar este año el choque entre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, con la celebración de dos actos el mismo día, uno en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, y otro organizado por la Delegación en las Escuelas Pías, donde se encuentra la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Como cada año, el Gobierno de la Comunidad de Madrid organiza su acto institucional en la Puerta del Sol, un día antes del aniversario de la Carta Magna, que en esta ocasión contará con 250 invitados y que arrancará a las 12 horas. Al mismo asistirán también representantes regionales de PSOE-M, Más Madrid y Vox.

La ruptura se evidenció el pasado año cuando Delegación del Gobierno organizaba un acto propio en la Galería de las Colecciones Reales por el Día de la Constitución después de que no se le cursara invitación para el acto institucional organizado por la Real Casa de Correos. Mientras que en 2024 el acto de la Real Casa de Correos y el organizado por Delegación tenían lugar en días distintos, este año coinciden ambos este viernes con un par de horas de diferencia.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, cargó contra la "fiesta de cumpleaños" que considera que ha organizado el delegado del Gobierno.

"La Administración General del Estado celebra el Día de la Constitución, que es el 6 de diciembre, junto con Su Majestad el Rey en el Congreso de los Diputados y un día antes, como es habitual, se celebra en la Real Casa de Correos con toda la sociedad civil madrileña", señaló el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por su parte, el delegado lamentó que la voz de Gobierno de España fuera a quedar "silenciada" en el Día de la Constitución y subrayó que, aunque la Delegación del Gobierno no ha sido invitada al acto de la Comunidad, al suyo sí que están invitadas "absolutamente todas las autoridades regionales". Desde la Comunidad de Madrid informaron de que no asistirán a esta conmemoración, algo que Martín considera un "desprecio" a la invitación.

El acto organizado por la Delegación de Gobierno se llevará a cabo a las 10 horas con el objetivo de poner en valor el papel de la universidad pública "como espacio de libertad, igualdad de oportunidades y progreso social en España" y al misma asistirán representantes socialistas.

Por ello, los protagonistas del acto serán la comunidad universitaria y el movimiento vecinal, según han informado fuentes de Delegación. Intervendrán entre otros, la secretaria general de la UNED, Elena Maculan; la portavoz Consejo de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, Lucía Llobell Vadillo, o el líder vecinal y exconcejal de Más Madrid Félix López-Rey.