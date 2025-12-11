Consumidores denuncian cancelación de viajes en Naviluz y Ayuntamiento explica que una empresa incumplió la autorización

Archivo - Luces de Navidad desde el autobús Naviluz el primer día de la puesta en marcha del servicio en 2021, a 26 de noviembre de 2021, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua Madrid ha denunciado la cancelación de viajes durante el Puente de la Constitución en Naviluz, el autobús que recorre las luces de Navidad de la capital, unas cancelaciones que Ayuntamiento achaca al inclumplimiento de la autorización por parte de una de las empresas que cubre las rutas.

En un comunicado, Facua relata que los usuarios han sufrido retrasos de muchos de los trayectos y también cancelaciones "debido a instrucciones del Ayuntamiento de Madrid".

Tras estas incidencias, Facua anima a los afectados a reclamar a la empresa y pedir el reembolso de las cantidades que abonaron por los trayectos de Naviluz que no disfrutaron ya que la empresa "está obligada a devolver a todos los afectados el precio del billete, que ronda los 15 euros".

Por otro lado, ha criticado el ascenso de precios "de forma desmesurada" en el servicio, que responde a su juicio a "las políticas privatizadoras".

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha explicado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que se ha registrado una venta de tickets mayor a la autorizada por parte de una de las empresas.

"Lo que se ha producido es que una de las empresas que tenían autorizada una de las cuatro rutas vendió más expediciones de las que tenía autorizadas y por consiguiente incumplió la autorización", ha detallado.

En este sentido, Carabante ha aclarado que la empresa "tuvo que devolver el dinero porque no podía circular las expediciones que había vendido".

Sobre las críticas a los encarecimientos de las tarifas, el delegado ha indicado que el sector "no está sujeto" al régimen de concesión pública, "que puede limitar las condiciones de la prestación del servicio ni las tarifas". Al detalle, Carabante ha incidido en que el Ayuntamiento otorga autorizaciones "a los efectos de que no se produzca una congestión en el número de autobuses que pueden circular".

"Pero no tenemos la capacidad para determinar los precios porque a través de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres se encuentra liberalizado el transporte de viajeros en el ámbito urbano" ha recalcado el delegado.