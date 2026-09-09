Contemporánea Condeduque aborda el amor y su ausencia como lente para analizar el mundo en su temporada 2026-27

Contemporánea Condeduque propone el amor y su ausencia como lente para examinar el mundo en su temporada 2026-27 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Contemporánea Condeduque dedicará su temporada 2026-27 a explorar el amor y su ausencia como una forma de analizar el mundo contemporáneo, bajo la pregunta '¿Aún podemos amar?', con un centenar de actividades que se desarrollarán hasta junio de 2027 y que reunirán a creadores, artistas, escritores, científicos y pensadores de distintas disciplinas.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de presentar este miércoles la programación junto al director artístico de Contemporánea Condeduque, Jorge Volpi, en un acto que ha contado también con la participación de la coreógrafa y bailarina Poliana Lima y el compositor y pianista Moisés P. Sánchez.

En concreto, la nueva temporada se articulará a través de las áreas de 'Artes Escénicas', 'Música', 'Artes visuales', 'Pensamiento + Literatura', 'Ciencia + Arte', 'Pantallas + Cultura Expandida' y 'Mediación', con propuestas que abordarán las distintas dimensiones del amor contemporáneo, tanto desde el ámbito íntimo como desde una perspectiva política y social.

Rivera de la Cruz ha definido Contemporánea Condeduque como "uno de los grandes espacios de la ciudad para pensar el presente a través de la cultura" y ha destacado una programación "valiente, abierta y multidisciplinar" que reúne a creadores y pensadores relevantes del panorama actual.

Según la delegada, utilizar el amor y su ausencia como hilo conductor permite abordar, desde diferentes lenguajes artísticos, algunas de las grandes cuestiones que atraviesan la sociedad, dentro de un espacio público comprometido con "la creación contemporánea, el diálogo y la libertad de pensamiento".

Durante la presentación, Jorge Volpi ha planteado el amor como una de las experiencias más humanas y, al mismo tiempo, como un territorio en el que se enfrentan identidad, libertad, poder y control.

En este escenario, la época del 'match' y el 'ghosting' plantea, a juicio de Volpi, la paradoja de disponer de más mecanismos que nunca para conectar con otras personas mientras aumenta la sensación de soledad.

RODRIGO GARCÍA, ANDREA JIMÉNEZ Y ROMEO CASTELLUCCI, EN ESCENA

La temporada contará como figura inaugural con la poeta colombiana Piedad Bonnett, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024, que presentará el recital 'No es más que la vida'.

En el apartado de artes escénicas, la programación incluye 'El invencible verano de Liliana' y 'Contra Antígona', centradas en el amor interrumpido por la violencia, así como 'La Clausura del Amor', que llevará la ópera contemporánea a sus límites.

También 'Dyptik', 'The Seer' y el estreno absoluto de 'Belvedere', además de 'Desierto', una nueva aproximación a la figura del escritor Roberto Bolaño.

La temporada supondrá asimismo el regreso a Contemporánea Condeduque de Rodrigo García y La Veronal y contará con artistas como Clara Furey, Andrea Jiménez, Jan Martens, Romeo Castellucci, Milo Rau, Israel Galván, Mohamed El Khatib y Daria Deflorian.

MÚSICA, ARTES VISUALES Y LITERATURA

La música recorrerá distintos territorios y estilos, desde el flamenco de Chano Domínguez, con 'Amor Brujo', y Niño Josele, con 'La Misa Flamenca', hasta el jazz de Erik Truffaz junto a Antonio Lizana.

La programación musical contará también con Pablo Martín Caminero, Moisés P. Sánchez, Musgö y La Tremendita, mientras que el ciclo Km. 0, impulsado por Ibermúsica, presentará a jóvenes intérpretes vinculados a repertorios clásicos y contemporáneos relacionados con la pérdida y la ternura.

En artes visuales, bajo el epígrafe 'Desdobles artísticos, hablas amorosas', se presentará 'Shree', de Juan López, que explorará experiencias afectivas difíciles de expresar mediante el lenguaje, y 'Descender', exposición colectiva en la que participarán Carmen de Ayora y Toni Hervás, Ludovica Carbotta, Elán d'Orphium, Jorge Eduardo Eielson, Jimena Kato, Ángeles Marco, Ana Mazzei, Sofía Montenegro y Eulàlia Valldosera.

El área de Pensamiento y Literatura reunirá a figuras como Siri Hustvedt, Rita Segato y Rosi Braidotti para abordar cuestiones relacionadas con el amor, la vulnerabilidad, la intimidad, los vínculos, el poder y la violencia.

El programa ampliará además la reflexión hacia otras formas de compañía y afecto, desde los animales domésticos hasta los chatbots, avatares y hologramas. Marie Bardet, Juan Cárdenas, Berta García Faet, Pedro G. Romero, Estela de Castro, Alicia Ramis y Toni Navarro serán otros de los participantes.

REDES SOCIALES, CINE Y CULTURA EXPANDIDA

Por su parte, la sección 'Pantallas + Cultura Expandida' reunirá a creadores, escritores y periodistas para analizar las nuevas formas de relación y consumo cultural surgidas en redes sociales, museos y librerías.

El programa abordará también la denominada 'escucha profunda', la monstruosidad en el amor, los lenguajes del videojuego y el cómic, el nuevo periodismo y el cine sensorial, con la participación de Kate Zambreno, Leila Guerriero, Cristina Alarcón, Suzanne Triester, Véréna Paravel y Xavier Nueno.

Contemporánea Condeduque participará además en el programa 'Madrid en la Generación del 27' con 'Ramón y Lorca / Lorca y Ramón. Un posible centenario de la performance literaria' y 'Réquiem por la Generación del 27. Música, poesía y performance'.

CIENCIA, ARTE Y NUEVAS COLABORACIONES

El área de 'Ciencia + Arte' pondrá en relación investigaciones sobre los mecanismos cerebrales del amor y la empatía con las propuestas de artistas que trabajan sobre estas cuestiones desde perspectivas diferentes.

En este ámbito participarán científicos como Antonio Lazcano, José Edelstein y Lluís Montoliu. El programa contará además con el festival Cúbit, que regresará esta temporada.

Contemporánea Condeduque reforzará asimismo sus colaboraciones con el Festival de Otoño, JAZZMADRID, Inverfest, Teatralia, Eñe, Km. 0, el Certamen Coreográfico y Mi Primer Festival. También regresará 'Soundset Series', dedicado a la música electrónica y la innovación.

La programación se completará con el mantenimiento del programa de residencias, las actividades públicas vinculadas a las exposiciones, la mediación desarrollada por Espacio POM y los nuevos clubes de lectura.